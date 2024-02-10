初一轉乾冷…13縣市續發低溫特報 下探10度凍到這天

今天年初一持續受到強烈大陸冷氣團影響，中央氣象署稍早仍針對北北基、桃竹苗、中彰投以及雲林縣、宜蘭縣、金門縣等13縣市發布低溫特報，年初一至年初三清晨仍受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，仍有局部10度以下低溫發生機率。

根據中央氣象署今天上午11時最新預報，預報員陳伊秀表示，今天大年初一水氣減少，除了東半部地區、恆春半島以及西半部山區偶爾有零星降雨外，其他地方多恢復成多雲到晴的天氣。

陳伊秀也指出，氣象局持續針對13縣市發布低溫特報，今天白天北部高溫約可回升至15至16度、中南部約20至23度，但須留意入夜之後北部局部地區仍有10度以下低溫，西半部及宜蘭低溫11到13度，其他地區14到16度，尤其今晚、明天年初二清晨以及年初三清晨仍冷，尤其年初三清晨還需留意輻射冷卻影響。

陳伊秀也說，該波強烈大陸冷氣團預計影響至年初三，清晨仍冷但白天起氣溫隨即回升，尤其初三開始北部白天也可回升至21度上下，中南部則高溫可回到24至25度，更適合踏青。

此外，氣象署也表示，今天東北風偏強，台中至雲林沿海空曠地區及恆春半島、綠島、蘭嶼、澎湖有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請民眾海邊活動特別留意安全。

環境部空氣品質預報資訊顯示，受到強烈大陸冷氣團影響，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣本島及離島，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積；另須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升；花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級。

另中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；離島馬祖為「紅色警示」等級。