強烈冷氣團壟罩！初一起轉晴 初三晨最冷跌到8度低溫

今天大年初一，中央氣象署預報員陳伊秀表示，今天開始水氣逐漸轉乾，雖然東半部地區還是有些雲量，不過整個乾空氣隨著強烈大陸冷氣團南下，台灣附近水氣偏乾。這波強烈大陸冷氣團預計會影響到大年初二的清晨。

未來降雨趨勢部分，陳伊秀表示，今天開始到下周五整個水氣不多，今天只有東半部地區、恆春半島、北部山區有零星降雨，水氣都是相當少，以晴到多雲天氣為主。明天初二到下周三初五這段期間水氣也偏少，各地以晴到多雲天氣為主。不過，明天初二、下周一初三花東地區也會有零星雨。

陳伊秀表示，下周二初四、下周三初五只有東南部會有一些零星雨。特別提醒，上班日第二天，也就是下周五會有一波東北季風，屆時迎風面北部、東半部開始有局部短暫雨。

一周溫度趨勢，陳伊秀表示，大年初二、初三的清晨都是受到強烈大陸冷氣團的影響，尤其初二深夜到初三清晨，台南以北包括宜蘭、花蓮低溫可能下探8度至12度，其他地區也有13、14度低溫，空曠地區溫度可能更低。除了冷氣團影響之外，還有輻射冷卻影響，清晨低溫會比較低一點。

陳伊秀表示，溫度回升比較明顯要等到大年初三之後，冷氣團減弱。不過，初四清晨和初五清晨的溫度仍然偏低，北台灣、中南部低溫可以來到13度至15度之間。白天高溫從初三之後，北台灣有機會回升到20度至21度，中南部可以回升到22度至24度；周四之後全台各地溫度回升到21度以上。中南部日夜溫差大。

陳伊秀說，初二清晨、初三清晨溫度偏低，尤其中部以北、宜蘭低溫只有9度至11度，其他地區13度至15度，空曠地區還會溫度更低一點。這波最冷的時間在大年初三清晨，輻射冷卻影響，台南以北包括宜蘭、花蓮，局部地區可能只有8度至12度，其他地區14度至15度。

陳伊秀表示，大年初五金門、馬祖可能有局部霧，交通往返注意航班、船班資訊。沿海離島風浪大，注意安全。