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放鞭炮防燙傷 仙女棒噴眼速送醫勿亂點眼藥水

中央社／ 台北10日電
鞭炮。示意圖／聯合報系資料照
鞭炮。示意圖／聯合報系資料照

炮竹一聲慶新年，放煙火、玩鞭炮與仙女棒是不能少的回憶，但急診醫師提醒，每年都會在過年期間的急診室遇到太靠近鞭炮而不慎燙傷患者，甚至是玩仙女棒造成小火花噴入眼睛。

台北榮民總醫院急診部主任侯重光告訴中央社記者，過去流行玩衝天炮的過年時代，曾經發生大過年急診室出現衝天炮射進眼睛的可怕事件，近年衝天炮數量減少，類似事件發生頻率明顯降低，但偶爾過年還是會在急診室遇到被鞭炮燙傷的民眾。

侯重光表示，過年被鞭炮燙傷的個案以年輕族群較常見，大多都是因為沒有注意到距離，才會導致燙傷事件發生，提醒民眾時刻注意與鞭炮的距離，千萬不要靠得太近。若真的不慎燙傷，務必落實「沖、脫、泡、蓋、送」原則，尤其紅腫部位一定要不斷沖洗冷水。

除了鞭炮燙傷事件，玩仙女棒也要注意安全，侯重光說，即使仙女棒火花小，不易造成嚴重燙傷，但常有興奮的民眾忘記拿捏仙女棒與眼睛的距離，造成小火花不慎噴入眼，這種時候不建議自行沖水或胡亂點眼藥水，儘速送醫才是最重要的。

侯重光提醒，如果是年紀比較小的孩子，無法確定是否會將仙女棒拿太靠近眼睛，可以戴護目鏡預防意外發生；另外，雖然過年玩的鞭炮威力比廟會長鞭炮小，不容易導致突發性耳鳴，但仍然不建議讓小嬰兒在一旁觀看，除了擔心造成聽力傷害以外，也避免寶寶嚇到。

患者 醫師

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