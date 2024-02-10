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跟著網紅、名廚吃一波！走春必吃「500碗」花蓮小吃

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
楊柏偉的精選小吃｜橋頭臭豆腐-臭豆腐。圖／報系資料照
楊柏偉的精選小吃｜橋頭臭豆腐-臭豆腐。圖／報系資料照

花蓮擁有壯麗的自然景觀，豐富的文化傳統，更有讓人意猶未盡的美食。在首屆「500碗」當中，花蓮小吃更獲得白癡公主、法料名廚楊柏偉與作家蔡珠兒青睞，以「橋頭臭豆腐」、「傳統美食玉里麵」、「福建街香腸」、「玉里新興街燒餅店」、「單一純賣雞湯小卷米粉」、「戴記扁食」，一舉拿下6碗。

高人氣的知名「戴記扁食」，喚起白癡公主的兒時記憶，「跟我小時候味道一模一樣！餛飩是手工包的，肉完全不柴也沒有臭味，皮非常薄，我會把皮一口咬掉再吃肉，湯混合油蔥跟芹菜，脆脆香香，我都會和餛飩一起喝掉。」

位於花蓮市中美的「單一純賣雞湯小卷米粉」，令作家蔡珠兒一試難忘，「用料慷慨，小卷、魚丸、紫菜、櫻蝦和地瓜，皆鮮好可口，雞湯底清鮮有味，米粉爽利彈牙，水果泡菜、煙燻豆皮等店內小菜，也極有水準。」

台灣東部Fine Dining守護者、常駐台東長濱的Sinasera 24行政主廚楊柏偉（Nick），將小吃視為工作之餘的療癒日常。如果到花蓮市，楊柏偉會到「福建街香腸」吃香腸跟糯米腸，「純手工的米腸裡面包著滿滿花生。口感軟糯，非常好吃，香腸的高粱酒酒香令人著迷，最後還會加上酸菜，搭配起來更加完美。」

他更常造訪的地方是花蓮縣玉里鎮。「玉里橋頭臭豆腐」是他不時會在下午時分，專程開30分鐘的車去吃的美味，「臭豆腐的酥香度很高，非常得臭，也非常得香，特色是搭配兩種不一樣的泡菜，蘿蔔絲、台式泡菜，再配上九層塔，完美的比例。」

「傳統美食玉里麵．阿森麵店」的玉里麵乾麵，更是楊柏偉心目中看似簡單、其功夫卻不簡單的美食，「口感非常驚人很Ｑ，搭配傳統的油蔥酥醬料，就是一碗最單純、但最好吃的一碗麵。」

「玉里新興街燒餅店」的全家福燒餅夾半條油條，是楊柏偉每每北上台北、臨上火車前，必須要吃的完美早餐。「它的燒餅現桿、現烤、現包，外殼酥脆、內裡濕潤；即便什麼都不夾，單吃燒餅也非常棒。」楊柏偉表示：「『全家福』吃法將豆乾絲、酸菜、蔥蛋、苜蓿芽、油條等食材混搭，夾進酥脆燒餅中，意外的和諧美味。」

◎「500碗」的花蓮攻略

．戴記扁食：花蓮縣花蓮市中華路120號

．單一純賣雞湯小卷米粉：花蓮縣花蓮市中美路67-2號

．福建街香腸：花蓮縣花蓮市福建街205號

．玉里橋頭臭豆腐：花蓮縣玉里鎮民權街15號

．傳統美食玉里麵：花蓮縣玉里鎮中山路二段94號

．玉里新興街燒餅店：花蓮縣玉里鎮和平路68-3號

蔡珠兒的精選小吃｜單一純賣雞湯小卷米粉-雞湯小卷米粉。圖／蔡珠兒提供
蔡珠兒的精選小吃｜單一純賣雞湯小卷米粉-雞湯小卷米粉。圖／蔡珠兒提供
楊柏偉的精選小吃｜傳統美食玉里麵-玉里麵乾麵。圖／楊柏偉提供
楊柏偉的精選小吃｜傳統美食玉里麵-玉里麵乾麵。圖／楊柏偉提供
楊柏偉的精選小吃｜玉里新興街燒餅店-全家福燒餅夾半條油條。圖／楊柏偉提供
楊柏偉的精選小吃｜玉里新興街燒餅店-全家福燒餅夾半條油條。圖／楊柏偉提供
楊柏偉的精選小吃｜福建街香腸-香腸、糯米腸。圖／楊柏偉提供
楊柏偉的精選小吃｜福建街香腸-香腸、糯米腸。圖／楊柏偉提供
白癡公主的精選小吃｜戴記扁食-扁食湯。圖／白癡公主提供
白癡公主的精選小吃｜戴記扁食-扁食湯。圖／白癡公主提供

美食 花蓮 香腸

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