淡水8.8度！初一轉晴依舊冷 境外空汙襲台下周一才好轉

今天是大年初一，也是春節連假第三天，天氣明顯轉變。天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，今天雲雨區已經離開，取而代之的是乾空氣逐漸移入，因此各地天氣都會明顯轉好，由北而南、由西而東陸續轉為多雲到晴。

今天西半部有機會轉為普遍性的晴朗天氣，東半部地區雲量相對仍稍多、以多雲為主且還是有下雨機會。不過，降雨區域會比較局部、靠近山區或沿海地區機會較高，雨勢也會短暫許多。

氣溫方面，歐宗學表示，受強烈大陸冷氣團影響，依然寒冷，今天清晨全台平地最低溫出現在淡水、只有8.8度，其他各縣市最低溫普遍也都在9-13度左右。

他說，預估今天白天隨著天氣轉好，將會有比較明顯的回溫，北部白天高溫可回升至17度左右，中南部20-22度，東部地區因為雲量仍偏多，預估高溫只有約16-18度。

入夜後要注意會再有明顯的降溫，歐宗學表示，由於雲量減少、輻射冷卻效應會變得更明顯，預估出現10度或以下低溫的範圍有擴大趨勢，中部以北郊區、南部近山區、花東縱谷地區都有機會。

明天依然持續受到強烈冷氣團影響，環境偏乾穩定，西半部天氣晴朗，東半部陽光也會露臉、轉為晴到多雲天氣，早晚期間氣溫寒冷，各地白天高溫會比今天再回升2-3度，日夜溫差會再更大一些。

歐宗學表示，本波強烈冷氣團影響到下周一白天，隨著大陸高壓東移出海、環境風向轉變以後開始減弱，後續到下周三收假日大致是偏東至東南風環境，期間環境水氣都偏少，各地大致都是晴到多雲天氣，早晚氣溫仍偏低、白天相對會溫暖許多，仍有顯著的日夜溫差。

要注意的還有空氣品質，歐宗學表示，今天持續是偏北至東北風環境，在水氣減少以後，境外汙染物的濃度便提高不少，今天西半部地區空品顯著轉差，普遍都有機會達敏感族群不健康等級、局部可能達所有族群不健康，預估要到下周一冷氣團減弱、環境風向轉偏東以後，北部地區才會有比較明顯的改善趨勢。

他說，中南部因為處在背風側、擴散條件不佳，相對還是比較不理想，外出走春、拜年要留意空氣品質對自身健康狀況的影響。