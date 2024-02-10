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不斷更新／初一清晨國5南向車潮增 避開國道10地雷

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
今天白天部分路段仍有返鄉車潮，今天國5南下車流量最大。圖為昨天除夕國3接國5南港系統壅塞，大量車潮排隊等著進入國5南下。記者胡經周／攝影
今天白天部分路段仍有返鄉車潮，今天國5南下車流量最大。圖為昨天除夕國3接國5南港系統壅塞，大量車潮排隊等著進入國5南下。記者胡經周／攝影

（6:20更新）

今天是春節連續假期初一，國道5號清晨4、5時已出現南向車潮，上午6時許南港系統儀控已開始緊縮。目前國道各路段車流大致順暢。

高速公路局預估今天國道交通量為122百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。

高公局說，今天白天部分路段仍有返鄉車潮，今天國5南下車流量最大，初一到初三石碇、坪林南下匝道將封閉，初二到初五北上將實施高乘載管制，提醒用路人注意。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人中午12時後出發；國5南向用路人下午5時後出發。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局提呼籲民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

國道 塞車 高公局

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