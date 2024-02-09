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影／當大家除夕圍爐 北榮醫護為了這件事在醫院裡奔跑

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
大家圍爐團圓，但許多人因工作無法回家。台北榮總院長陳威明傍晚至院內各單位向辛苦留守的醫護人員致意時，遇到搶救病人的葉克膜團隊，讓人敬佩。圖／取自台北榮總臉書
大家圍爐團圓，但許多人因工作無法回家。台北榮總院長陳威明傍晚至院內各單位向辛苦留守的醫護人員致意時，遇到搶救病人的葉克膜團隊，讓人敬佩。圖／取自台北榮總臉書

今天是除夕，當大家圍爐團圓吃年夜飯時，有許多人因工作而堅守崗位，無法回家。台北榮總，今天仍有數百位醫護及工作人員留在院內，台北榮總院長陳威明傍晚至院內各單位向辛苦留守的醫護人員致意時，遇到搶救病人的葉克膜團隊，只見他們推著急救用品，快速跑步從北榮思源樓通道往中正樓，為病人爭取時間，讓人敬佩。 

台北榮總臉書貼出這群醫護人員可敬的身影，影片只有短短幾秒，但讓人動容與感恩。大家團圓過年，但醫院一定要有人留守，為了向這群辛勤工作無法享受家庭團聚的醫護人員致意，傍晚陳威明與副院長、總務室和護理部同仁特地到醫院，為留守醫院的醫護打氣並送上禮物。

陳威明走遍全院每一個燈光未熄的角落，在途中遇到葉克膜團隊為了搶救病人在院內急奔，看到這幾位醫護人員的背影，讓人敬佩又心疼。

台北榮總臉書專頁也特別貼出陳威明對醫護同仁的致敬與感謝，謝謝他們堅守崗位，也祈願病人平安。感謝所有的醫護人員，我們能有愉快的除夕夜及美好的新年假期，別忘了是因為他們默默堅守職責與犧牲假期。影片貼出後，吸引許多人留言，「感謝所醫護人員」、「偉大的背影」、「謝謝你們的守護。」

年夜飯 榮總 葉克膜 醫護人員 除夕

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