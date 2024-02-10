聽新聞
test
0:00 / 0:00

濕冷轉乾冷 走春注意早晚低溫

聯合報／ 記者胡瑞玲賴香珊／連線報導

今天是大年初一，不少民眾計畫出外走春，中央氣象署預報員葉致均表示，今天起天氣逐漸轉乾冷，西半部為晴到多雲的好天氣，但受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北低溫僅十至十一度，南部、花東地區十三至十六度、金馬地區僅八度。

昨天是除夕夜，強烈大陸冷氣團發威，全台冷颼颼，玉山北峰氣溫更只有零下，今年北峰氣象站有三人留守。對於高山上的年夜飯，觀測員表示，就簡單自煮，跟平常差不多，不會特別加菜過年，重要的仍是堅守崗位到晚上九時左右。

葉致均表示，今起水氣逐漸減少，天氣漸轉乾冷，不過清晨受到冷空氣影響，中部以北、東北部僅十至十一度低溫，南部、花東十三至十六度，金門、馬祖八度，初四起，以偏東風到東南風環境為主，氣溫逐漸回暖，各地天氣溫暖舒適，僅東半部有零星雨。

不過葉致均也提醒，初三、初四輻射冷卻明顯，預估台南以北、宜蘭、花東縱谷一帶，有十度以下低溫發生機率。

葉致均表示，西半部地區、金門、馬祖今轉為多雲到晴。迎風面的東半部地區、山區降雨也會逐漸緩和。明天至初五僅花東、恆春半島有零星降雨，其他都是多雲到晴的天氣。

葉致均表示，初六、初七東半部及北部山區水氣稍轉多；初五金馬地區有局部低雲或霧影響能見度，交通往返須注意航班。

冷氣團 天氣動態

延伸閱讀

冷氣團發威！12縣市氣溫跌破10度 春節這天起才回暖

濕冷將轉乾冷…初一清晨下探8度 春節連假剩「這2天」溫暖舒適

大雨特報解除 彭啟明：逐漸轉乾冷中 留意初一清晨低溫

明起濕冷轉乾冷 氣象署：除夕至初一氣溫降至最低

相關新聞

飲食旅遊作家葉怡蘭：從食材到情感 小吃成就台灣動人一面

曾連續兩屆擔任「500盤」評審的美食作家葉怡蘭，接下首屆以小吃為主角的「500碗」評選重任，出身「小吃一級戰區」台南的她...

影／當大家除夕圍爐 北榮醫護為了這件事在醫院裡奔跑

今天是除夕，當大家圍爐團圓吃年夜飯時，有許多人因工作而堅守崗位，無法回家。台北榮總，今天仍有數百位醫護及工作人員留在院內...

境外汙染物影響 初一走春 離島、北台灣空品亮紅燈

今晚是除夕夜，家戶都趕去吃年夜飯，中央氣象署表示，明天白天水氣開始減少，除東半部地區、恆春半島及西半部山區偶有零星降雨外...

大年初一國道10地雷路段 出行趁早

昨天除夕，國道五號上午近十一時南下車流量漸增，匝道儀控啟動，南港系統一度回堵一點五公里。高公局指，今天大年初一預估白天部...

濕冷轉乾冷 走春注意早晚低溫

今天是大年初一，不少民眾計畫出外走春，中央氣象署預報員葉致均表示，今天起天氣逐漸轉乾冷，西半部為晴到多雲的好天氣，但受到...

長角蛉報喜 刮出首輛賓士休旅車

店裡飛進一隻長得很像蜻蜓的長角蛉，高雄市茄萣區漂浪彩券的客人刮中「兩千萬超級紅包」第一個兩百萬元加賓士休旅車獎項。「兩千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。