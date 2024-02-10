濕冷轉乾冷 走春注意早晚低溫

今天是大年初一，不少民眾計畫出外走春，中央氣象署預報員葉致均表示，今天起天氣逐漸轉乾冷，西半部為晴到多雲的好天氣，但受到強烈大陸冷氣團影響，中部以北低溫僅十至十一度，南部、花東地區十三至十六度、金馬地區僅八度。

昨天是除夕夜，強烈大陸冷氣團發威，全台冷颼颼，玉山北峰氣溫更只有零下，今年北峰氣象站有三人留守。對於高山上的年夜飯，觀測員表示，就簡單自煮，跟平常差不多，不會特別加菜過年，重要的仍是堅守崗位到晚上九時左右。

葉致均表示，今起水氣逐漸減少，天氣漸轉乾冷，不過清晨受到冷空氣影響，中部以北、東北部僅十至十一度低溫，南部、花東十三至十六度，金門、馬祖八度，初四起，以偏東風到東南風環境為主，氣溫逐漸回暖，各地天氣溫暖舒適，僅東半部有零星雨。

不過葉致均也提醒，初三、初四輻射冷卻明顯，預估台南以北、宜蘭、花東縱谷一帶，有十度以下低溫發生機率。

葉致均表示，西半部地區、金門、馬祖今轉為多雲到晴。迎風面的東半部地區、山區降雨也會逐漸緩和。明天至初五僅花東、恆春半島有零星降雨，其他都是多雲到晴的天氣。

葉致均表示，初六、初七東半部及北部山區水氣稍轉多；初五金馬地區有局部低雲或霧影響能見度，交通往返須注意航班。