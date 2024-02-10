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大年初一國道10地雷路段 出行趁早

聯合報／ 記者胡瑞玲王燕華／連線報導
高公局指出，今天大年初一預估白天部分路段仍有返鄉車潮，國道有十個地雷路段。 記者陳正興／攝影
高公局指出，今天大年初一預估白天部分路段仍有返鄉車潮，國道有十個地雷路段。 記者陳正興／攝影

昨天除夕，國道五號上午近十一時南下車流量漸增，匝道儀控啟動，南港系統一度回堵一點五公里。高公局指，今天大年初一預估白天部分路段仍有返鄉車潮，國道有十個地雷路段，其中國五南向將從上午五時湧現車潮，一直到下午六時才緩解，建議用路人清晨五時前或下午五時後出發。

高公局表示，今天是初一，預估國道交通量為一二二百萬車公里，為平日年平均（九十二百萬車公里）的一點三倍，其中南向交通量可達六十八百萬車公里，為平日年平均的一點五倍。

高公局指出，今日重點壅塞路段為國一南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、北向圓山至大華系統；國三南向土城至關西、快官至霧峰、北向草屯至霧峰，國五南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林，以及國十東向鼎金系統至燕巢系統、西向仁武至左營端等。建議西部國道南向用路人盡量上午六時前或十二時後出發；國五南向用路人建議五時前或十七時後出發。

高公局表示，預估今天國五南下車流量最大，初一到初三，石碇、坪林南下匝道將封閉，初二到初五北上將實施高乘載管制，提醒用路人注意。

公路局東區養護工程分局預估，今天將是蘇花路廊南下車潮最高峰，預估單日湧進一萬八千輛次，清晨四時起就進入車多壅塞時段，持續到下午二時。

國道 塞車 高公局

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