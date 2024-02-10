長角蛉報喜 刮出首輛賓士休旅車

店裡飛進一隻長得很像蜻蜓的長角蛉，高雄市茄萣區漂浪彩券的客人刮中「兩千萬超級紅包」第一個兩百萬元加賓士休旅車獎項。「兩千萬超級紅包」共有八個頭獎兩千萬元、十個兩百萬元加賓士休旅車、一千個一百萬元等大獎，統計至前天止，已刮出一個兩千萬元、一個兩百萬元加賓士休旅車，以及一二八個一百萬元。

過年期間，台彩「兩千萬超級紅包」深受消費者歡迎，包和旺投注站老闆林文玉表示，今年立即型彩券刮刮樂買氣很好，不少客人都說「希望刮中賓士休旅車」。

台彩表示，賓士休旅車加兩百萬元的貳獎已有一張被刮出，幸運兒是一對年輕情侶，賣出這張彩券的高雄市茄萣區漂浪彩券行，前幾天飛進一隻長得很像蜻蜓的昆蟲，原來是「長角蛉」，牠在彩券行裡飛來飛去，最後停在兩千元刮刮樂的架子上，店員心想是不是有好事要發生，沒想到隔天就有客人刮中兩百萬元加賓士休旅車。

另外一個一百萬獎金的故事也很神奇。台彩表示，新北市泰山區的鴻百彩券行有隻手故障的招財貓，店員葉小姐說，就在賣出「兩千萬超級紅包」大獎彩券的前兩天，招財貓公仔竟然開始招手了起來，讓她驚喜直呼「原來這是中大獎的前兆！」幸運兒是店裡常客，平常常買刮刮樂，當天購買「兩千萬超級紅包」的一號與十八號，先刮了十八號那張，就驚喜發現中了一百萬元。