聽新聞
test
0:00 / 0:00

長角蛉報喜 刮出首輛賓士休旅車

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

店裡飛進一隻長得很像蜻蜓的長角蛉，高雄市茄萣區漂浪彩券的客人刮中「兩千萬超級紅包」第一個兩百萬元加賓士休旅車獎項。「兩千萬超級紅包」共有八個頭獎兩千萬元、十個兩百萬元加賓士休旅車、一千個一百萬元等大獎，統計至前天止，已刮出一個兩千萬元、一個兩百萬元加賓士休旅車，以及一二八個一百萬元。

過年期間，台彩「兩千萬超級紅包」深受消費者歡迎，包和旺投注站老闆林文玉表示，今年立即型彩券刮刮樂買氣很好，不少客人都說「希望刮中賓士休旅車」。

台彩表示，賓士休旅車加兩百萬元的貳獎已有一張被刮出，幸運兒是一對年輕情侶，賣出這張彩券的高雄市茄萣區漂浪彩券行，前幾天飛進一隻長得很像蜻蜓的昆蟲，原來是「長角蛉」，牠在彩券行裡飛來飛去，最後停在兩千元刮刮樂的架子上，店員心想是不是有好事要發生，沒想到隔天就有客人刮中兩百萬元加賓士休旅車。

另外一個一百萬獎金的故事也很神奇。台彩表示，新北市泰山區的鴻百彩券行有隻手故障的招財貓，店員葉小姐說，就在賣出「兩千萬超級紅包」大獎彩券的前兩天，招財貓公仔竟然開始招手了起來，讓她驚喜直呼「原來這是中大獎的前兆！」幸運兒是店裡常客，平常常買刮刮樂，當天購買「兩千萬超級紅包」的一號與十八號，先刮了十八號那張，就驚喜發現中了一百萬元。

休旅車 刮刮樂 彩券行

延伸閱讀

不用每天跑彩券行！業者教1招買法專攻大樂透 再曝這款刮刮樂最搶手

十二生肖除夕財運曝！屬兔、屬猴買彩券中獎機率高 他恐過度花費

3生肖帶財別猶豫！新年刮刮樂試手氣 彩券行店員揭中獎密技、7NG行為惹人厭

刮刮樂怎挑容易中獎？內行人曝「選號技巧」：別盲目挑選

相關新聞

飲食旅遊作家葉怡蘭：從食材到情感 小吃成就台灣動人一面

曾連續兩屆擔任「500盤」評審的美食作家葉怡蘭，接下首屆以小吃為主角的「500碗」評選重任，出身「小吃一級戰區」台南的她...

影／當大家除夕圍爐 北榮醫護為了這件事在醫院裡奔跑

今天是除夕，當大家圍爐團圓吃年夜飯時，有許多人因工作而堅守崗位，無法回家。台北榮總，今天仍有數百位醫護及工作人員留在院內...

境外汙染物影響 初一走春 離島、北台灣空品亮紅燈

今晚是除夕夜，家戶都趕去吃年夜飯，中央氣象署表示，明天白天水氣開始減少，除東半部地區、恆春半島及西半部山區偶有零星降雨外...

大年初一國道10地雷路段 出行趁早

昨天除夕，國道五號上午近十一時南下車流量漸增，匝道儀控啟動，南港系統一度回堵一點五公里。高公局指，今天大年初一預估白天部...

濕冷轉乾冷 走春注意早晚低溫

今天是大年初一，不少民眾計畫出外走春，中央氣象署預報員葉致均表示，今天起天氣逐漸轉乾冷，西半部為晴到多雲的好天氣，但受到...

長角蛉報喜 刮出首輛賓士休旅車

店裡飛進一隻長得很像蜻蜓的長角蛉，高雄市茄萣區漂浪彩券的客人刮中「兩千萬超級紅包」第一個兩百萬元加賓士休旅車獎項。「兩千...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。