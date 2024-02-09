快訊

當億萬富豪再等等…大樂透頭獎9連摃明上看3.7億 百萬春節大紅包開出24組

他撿到3隻瘦小虎斑送去奶奶家 半年後「全員集體發福成瓦斯桶」：給阿嬤養不意外

除夕夜現身拜年！韓國瑜年夜飯菜色曝光 粉絲「聞香」讚：院長新年快樂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

境外汙染物影響 初一走春 離島、北台灣空品亮紅燈

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天大年初一天氣轉乾冷，走春太陽露面，但竹苗以北、離島空氣品質受境外汙染影響空氣品質差。聯合報系資料照
明天大年初一天氣轉乾冷，走春太陽露面，但竹苗以北、離島空氣品質受境外汙染影響空氣品質差。聯合報系資料照

今晚是除夕夜，家戶都趕去吃年夜飯，中央氣象署表示，明天白天水氣開始減少，除東半部地區、恆春半島及西半部山區偶有零星降雨外，其他地區大多是多雲到晴的天氣；環境部指出，受到境外汙染物影響，竹苗以北地區明天空氣品質差，離島地區甚至可能亮「紅燈」。

氣象署表示，明天大年初一氣溫回升，白天氣溫，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度；另東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。

空氣品質部分，根據環境部空品監測網顯示，明天受到強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為140微克／立方公尺，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。

環境部指出，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積，須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。

春節 氣象署 環境部 空氣品質 金門

延伸閱讀

大雨低溫特報齊發 強烈冷氣團影響到初三 高山可望降雪

冷氣團發威「除夕又濕又冷」！7縣市氣溫跌破10度 這天起才會回暖

今北台灣偶雨略降溫 吳德榮：下周三起濕冷到除夕 冷氣團機率大

環境部攜手NASA跨國空品研究計畫 盼解決中南部空汙

相關新聞

境外汙染物影響 初一走春 離島、北台灣空品亮紅燈

今晚是除夕夜，家戶都趕去吃年夜飯，中央氣象署表示，明天白天水氣開始減少，除東半部地區、恆春半島及西半部山區偶有零星降雨外...

冷氣團發威！12縣市氣溫跌破10度 春節這天起才回暖

今天除夕，強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，預報員葉致均表示，9日至10晚上強烈大陸冷氣...

全台最高年夜飯這樣吃 玉山氣象觀測員在3858公尺過除夕

除夕夜圍爐是春節一大要事，但中央氣象署玉山氣象站觀測員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓，年夜飯菜色...

青花筍是青花還是筍？ 專業菜販讚：季節「SSR稀有貨」

今天是除夕，不少家庭主婦趕著最後一刻買年夜菜，新北市新莊公有市場菜販廖炯程表示，這個季節會出現一個「SSR稀有貨」，但很...

財神爺迷路？大樂透頭獎9連摃 下期頭獎上看3.7億元

大樂透春節期間連開19天，今（9）日頭彩再度摃龜，已累積連9摃，台彩預估下期銷售金額3.2億元，頭獎金額上看3.7億元。

初一天晴 國道估10路段易塞、省道9路段湧車潮

明天是大年初一，根據中央氣象署預報，大部分地區天氣晴朗，國道及省道將有大量出遊車輛。高速公路局預估國道10處路段易塞車，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。