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境外汙染物影響 初一走春 離島、北台灣空品亮紅燈
今晚是除夕夜，家戶都趕去吃年夜飯，中央氣象署表示，明天白天水氣開始減少，除東半部地區、恆春半島及西半部山區偶有零星降雨外，其他地區大多是多雲到晴的天氣；環境部指出，受到境外汙染物影響，竹苗以北地區明天空氣品質差，離島地區甚至可能亮「紅燈」。
氣象署表示，明天大年初一氣溫回升，白天氣溫，北部及宜蘭、花蓮高溫16、17度，其他地區可以來到19到24度；另東北風偏強，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海空曠地區及恆春半島、澎湖、金門易有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動請特別留意安全。
空氣品質部分，根據環境部空品監測網顯示，明天受到強烈大陸冷氣團影響，上海過去24小時細懸浮微粒最高濃度為140微克／立方公尺，東北風可能挾帶境外汙染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化。
環境部指出，中南部清晨及夜間擴散條件差，易有汙染物累積，須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間汙染物濃度上升。
花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭空品區及澎湖地區為「普通」等級，竹苗以北清晨至上午短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，離島地區短時間可能達紅色警示等級；馬祖為「紅色警示」等級。
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