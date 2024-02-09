冷氣團發威！12縣市氣溫跌破10度 春節這天起才回暖

今天除夕，強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷，中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，預報員葉致均表示，9日至10晚上強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，有局部10度以下低溫發生的機率。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，包含新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣、基隆市、彰化縣、南投縣等12縣市。

葉致均表示，今（9）日至明（10）日台中以北、東北部地區及金門有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率（橙色燈號），須注意防範。

針對未來一周天氣，葉致均說，初一水氣轉乾、天仍寒冷，東半部及山區零星雨、西半部雲多見陽；受冷氣團影響，天氣仍冷，除北部、東北部金馬低溫下探10度外，中部也有局部地區低溫下探10度。

初二（11日）至初五（14日）逐漸轉晴，但早晚仍寒冷，初四起逐漸回暖，天氣方便大致多雲到晴，僅東半部有零星雨。葉致均提醒，白天雖逐漸回暖，但早晚溫差大，夜間清晨仍寒冷，北部及金馬空曠地區清晨仍探10度。

葉致均表示，初五金馬地區有局部低雲或霧影響能見度，交通往返注意航班；初六、初七東半部及北部山區水氣稍轉多，不確定性仍大，此時期北方天氣系統接近，預計北台灣及東半部水氣會稍轉多，但接近程度將對北台灣天氣的影響程度，仍要觀察。