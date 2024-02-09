除夕南向返鄉車潮 國3大溪段下午車多

今天是除夕，也是春節連續假期第二天，下午國3南下大溪段車多，但車流仍能保持緩慢前進，高公局表示，明天為春節連續假期初一，預估國道交通量為122百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達68百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向草屯-霧峰，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林，國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段，建議西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發；國5南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。