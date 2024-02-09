濕冷將轉乾冷…初一清晨下探8度 春節連假剩「這2天」溫暖舒適

今天除夕，強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。中央氣象署預報員葉致均表示，初一起漸轉乾冷，明天清晨還是受到冷空氣影響，中部以北、東北部地區只有10至11度低溫，南部、花東13至16度，金門、馬祖只有8度低溫。

葉致均表示，從明天開始，水氣就會逐漸減少，因此在西半部地區、金門、馬祖都會轉為多雲到晴的天氣。迎風面的東半部地區、山區降雨也會逐漸緩和下來。不過，在初三以前持續受到大陸冷氣團影響，夜晚清晨氣溫偏低，還是要做好保暖的工作。

葉致均說，北方的乾空氣有逐漸南下的趨勢，台灣上空雲量和昨天相比有逐漸減少的狀況，除了迎風面的北部、東半部地區、山區雲量上偏多、零星飄雨，中南部和外島的金門、馬祖陸續開始見到陽光的天氣。

水氣逐漸減少的狀況之下，西半部輻射冷卻的狀況明顯起來，葉致均表示，周日初二一直到下周一初三這兩天整體低溫區域有擴大的趨勢，且相當明顯；台南以北、宜蘭地區、部分花東縱谷普遍有10度以下發生機會，近山區平地、空曠地區有8至9度低溫機率。

未來一周天氣變化，葉致均表示，初一至初二仍相當寒冷，初三高壓往東移的趨勢，雖然初三還是有冷空氣影響，整體冷空氣強度有逐漸減弱的狀況，下周二初四、下周三初五以偏東風到東南風環境為主，各地天氣溫暖舒適。下周四、周五有微弱的東北風南下，北部、東半部地區雲量就會有增多情形。

未來降雨趨勢，葉致均表示，明天開始水氣減少趨勢，明天起到初三花東地區、南部地區可能會有零星降雨。要到開工日微弱的東北風南下，基隆北海岸、北部山區可能有局部短暫雨出現。