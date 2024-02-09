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全台最高年夜飯這樣吃 玉山氣象觀測員在3858公尺過除夕
除夕夜圍爐是春節一大要事，但中央氣象署玉山氣象站觀測員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓，年夜飯菜色一如平常，也會和家人通通電話，遠端問候關心；觀測員說，由於留守人員不多，只有3人，所以除夕年夜飯也就簡單處理，跟平常差不多，不會特別加菜過年。
玉山氣象站位居玉山國家公園北峰山頂，是亞洲少見高山觀測站，其所在海拔高度高度3858米，更是東北亞之最。而其站內人員由觀測員及工友組成，通常3人一組，每次值班留守就是一個月，若遇上農曆春節假日，同樣得在玉山上度過。
今年留守玉山站的人員表示，為提供準確的氣象資訊給大眾，不分四季、晴雨或節慶，都是按部就班完成每天的例行工作，從觀察天氣、量測溫度、看能見度到回傳觀測數據，近日山上降雪，還要清理遭冰封的太陽能板、儀器等，相當忙碌。
他說，原則上，在山上沒有什麼過節的概念，因為要提供最準確的氣象資訊給大眾，所以不論中秋、春節等各種節日，他們一樣就是堅守崗位，確實完成氣象觀測任務，因此像是遇到過年，也不會特別歡慶或「守歲」，以免影響隔日工作。
至於年夜飯，玉山站人員說，由於留守人員不多，只有3人，所以年夜飯也就簡單處理，跟平常差不多，不會特別加菜過年，也是會和家人通通電話，彼此遠端問候關心，而在山上就是把工作做好，下了山再好好陪伴家人。
他更表示，待在玉山的他們，就是一如往常的完成工作，回傳相關數據；反而，氣象預報中心的同仁，因為國人會很關注春節的天氣狀況，他們得繃緊神經24小時待命，並隨時對外發布氣象預報，比起來，預報中心的同仁其實更加辛苦。
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