快訊

還沒吃到年夜飯…新北樹林公寓驚傳氣爆 8旬獨居婦燒燙傷急送醫

大選後檢討 連勝文揭一問題「我都不會」：年輕人能有共鳴？

春節憂心車輛拋錨 汽修技師教你簡易自救

中央社／ 新竹市9日電

春節期間到郊外出遊最怕遇到車輛拋錨，有數十年汽修經驗技師建議，除了做好行前車輛檢查外，車內也可自備千斤頂（或補胎劑）、電瓶救援線，能及時解決部分拋錨問題。

擁有20多年汽車修護經驗的技師許曉銘向中央社記者表示，車輛務必定期保養，包括更換機油、檢查電瓶、水箱水、變速箱油、胎紋與胎壓等，能減少半路拋錨的機率。

連假期間許多汽修保養廠未營業，若出遊遇到車輛拋錨，較難及時找到救援，許曉銘建議，車上可準備工具及救援設備，能簡易排除部分問題。

許曉銘說，若車輛爆胎，可用工具轉鬆爆胎車輪螺絲、用千斤頂將車輛頂高後卸下，再換上備胎；近年許多車款配備自動補胎劑，爆胎時可接上輪胎氣嘴，但仍須盡快到保養廠檢修。

若因忘關車燈而導致電瓶沒電、無法發動，許曉銘建議，車內可準備救援線，請求其他車輛協助救援，或在車上準備充飽電的救車電源，都能及時解決電瓶沒電的問題。

許曉銘說，如果車輛拋錨情況無法自行排除，務必站在安全處等待救援，若天色昏暗，一定要用手電筒照明警示，以策安全。

春節 連假

延伸閱讀

東港東隆宮春節送招財錢母 賴清德初五參拜發送限量福袋

春節出遊臨時寄養毛小孩 新北動保處提醒4點挑選合法寵物旅館

高雄春節哪些路段最易壅塞 交通大隊公布了

春節放假服務不中斷 苗栗家扶提供2項尋求幫助管道

相關新聞

全台最高年夜飯這樣吃 玉山氣象觀測員在3858公尺過除夕

除夕夜圍爐是春節一大要事，但中央氣象署玉山氣象站觀測員，因公留守在海拔3858公尺的玉山北峰，無法陪家人團圓，年夜飯菜色...

除夕國5南下啟動儀控 初一至初三石碇坪林匝道封閉

今天除夕，國道5號上午近11時南下車流量漸增，匝道儀控啟動，南港系統一度回堵1.5公里，但其餘路段都相當順暢。高公局預估...

5個月來單日最大紀錄 曾文水庫小年夜補水累積降雨逾25毫米

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，昨小年夜晚間台南部分地區下起小雨，其中，曾文水庫集水區時累積降...

青花筍是青花還是筍？ 專業菜販讚：季節「SSR稀有貨」

今天是除夕，不少家庭主婦趕著最後一刻買年夜菜，新北市新莊公有市場菜販廖炯程表示，這個季節會出現一個「SSR稀有貨」，但很...

濕冷將轉乾冷 初一晨探8度低溫 春節只這2天溫暖舒適

今天除夕，強烈大陸冷氣團影響，天氣寒冷。中央氣象署預報員葉致均表示，初一起漸轉乾冷，明天清晨還是受到冷空氣影響，中部以北...

不斷更新／除夕南向返鄉車潮 國道避開5大地雷路段

（15:30更新） 今天為春節連續假期除夕，高速公路局表示，高速公路局表示，下午國道壅塞路段主要為國1南向湖口服務區至新竹，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午3時，國道交通量為54.1百萬車公里

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。