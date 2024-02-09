除夕國5南下啟動儀控 初一至初三石碇坪林匝道封閉

今天除夕，國道5號上午近11時南下車流量漸增，匝道儀控啟動，南港系統一度回堵1.5公里，但其餘路段都相當順暢。高公局預估明天國5南下車流量最大，初一到初三石碇、坪林南下匝道將封閉，提醒用路人注意，避開車流。

高速公路局坪林行控中心表示，今天國5車流順暢，雪山隧道平均車速都有60公里。上午10時50分開始車流量漸漸增多，啟動匝道儀控後，南港系統略為回堵，回堵長度維持在約1.5公里，估計稍晚車流量減少後即會解除匝道儀控。

坪林行控中心提醒，10日至12日即初一到初三清晨5時到中午12時，國5石碇和坪林南下匝道將封閉，用路人若從交流道下，將沒辦法再上去，一定要注意。此外，11日至14日即初二到初五的下午1時到晚間6時，國5北上將實施高乘載管制。

高公局提醒，春節連假期間車多，建議民眾提早上路，上國道之前務必上1968網站查看高速公路即時路況，若發現車流量太大，可選擇替代道路，或避開尖峰時段再上路。