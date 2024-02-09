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花蓮啟動稽查 下架含蘇丹色素3號辣椒粉 封存台糖梅花肉片

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局展開稽查。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局展開稽查。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮縣衛生局啟動稽查，濟生公司製售的細粉紅辣椒含有致癌物「蘇丹色素3號」，已下架封存172瓶，另有8瓶售出；台糖安心豚冷凍梅花肉片則下架封存36包，衛生局提醒，若消費者買到這些問題商品可辦理退貨。

花蓮縣衛生局表示，接獲雲林縣衛生局通知「濟生股份有限公司斗六廠」製售的一款細粉紅辣椒，驗出致癌物「蘇丹色素3號」，立即展開稽查，發現縣內15家全聯門市進貨，昨晚下令下架，共封存172瓶，但有8瓶已流入市面，已購買的民眾可憑商品及發票到縣內全聯門市退款。

衛生局長朱家祥說，蘇丹色素3號為致癌物，工業上常用來將溶劑、蠟或汽油增色，環境部多年前就公告為第4類「毒性化學物質」，依法規定不得使用。

朱家祥說，台中市日前驗出台糖安心豚冷凍梅花肉片含有西布特羅（Cimbuterol），衛生局3日接獲通知後即啟動稽查，共稽查全聯門市及物流商「世貿商行」，一共下架36包，將持續在各銷售通路、供應飲食場所追蹤查核，民眾若有食品安全衛生疑問，可撥打（03）8226959衛生局服務專線洽詢。

花蓮縣衛生局接獲通知展開稽查，共下架36包台糖安心豚冷凍梅花肉片。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局接獲通知展開稽查，共下架36包台糖安心豚冷凍梅花肉片。圖／花蓮縣衛生局提供

色素 蘇丹 衛生局

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