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春節放假服務不中斷 苗栗家扶提供2項尋求幫助管道

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗家扶中心配合國定假日放假，為讓服務不會因為春節期間放假而中斷，也提供二項尋求幫助管道，使需要協助的兒童及家庭能夠及時獲得協助。圖／苗栗家扶中心提供
苗栗家扶中心配合國定假日放假，為讓服務不會因為春節期間放假而中斷，也提供二項尋求幫助管道，使需要協助的兒童及家庭能夠及時獲得協助。圖／苗栗家扶中心提供

今天是農曆春節除夕，苗栗家扶中心受苗栗縣政府委託照顧的55名孩童，經審視評估後有10多人也陸續返回原生家庭過年；由於家扶中心配合國定假日放假，為讓服務不會因為春節期間放假而中斷，也提供二項尋求幫助管道，使需要協助的兒童及家庭能夠及時獲得協助。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴表示，為了讓兒童及家庭在春節期間能及時獲得協助，有經濟、親職教養議題者：本身或家庭有18歲以下的兒童或就學中大專生，正面臨經濟、親職教養問題，請改撥打由「家扶基金會」承接的「衛福部1957福利諮詢專線」。有兒童虐待、保護議題：若要通報疑似兒童遭受不當對待或虐待事件，請直接撥打113婦幼保護專線進行通報。

湯鳳琴說，中心受苗栗縣政府委託照顧的55名孩童，今年初新增寄養家庭有5戶，總數達到47戶，在寄養家庭的孩童，能回家過年的已於前天陸續協助送返原生家庭過年，其他受養孩童則會在寄養家庭一起圍爐歡度春節。

家扶中心 寄養家庭 春節

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