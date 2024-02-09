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含蘇丹色素辣椒粉也跨海賣到澎湖 縣府緊急回收68罐

聯合報／ 記者王昭月／澎湖即時報導
有食安疑慮的辣椒調味料產品，在澎湖全聯門市通路總計進貨72罐，已下架回收68罐，請已購買的消費者，檢具發票與商品與全聯公司聯繫退貨。記者王昭月／翻攝
有食安疑慮的辣椒調味料產品，在澎湖全聯門市通路總計進貨72罐，已下架回收68罐，請已購買的消費者，檢具發票與商品與全聯公司聯繫退貨。記者王昭月／翻攝

市售一品牌辣椒粉被雲林縣衛生局驗出工業蘇丹色素，全台衛生局緊急下架回收，澎湖縣衛生局在全聯通路共下架回收68瓶，請已購客盡快與商家連繫退貨。

澎湖縣衛生局表示，雲林縣7日發布轄內某食品公司販售的「家用四合一調味料組合細粉紅辣椒」，驗出禁用的工業用染料「蘇丹色素3號」，澎湖縣衛生局經稽查，此項產品僅在澎湖縣全聯福利中心通路販售，已要求全面下架。

澎湖縣衛生局陳淑娟局長表示，蘇丹色素3號為工業用染料，環保署2018年公告為具食安疑慮毒化物，禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至致癌。

她表示，有食安疑慮的辣椒調味料產品，在澎湖全聯門市通路總計進貨72罐，已下架回收68罐，請已購買的消費者，檢具發票與商品與全聯公司聯繫退貨。

澎湖縣 色素 衛生局

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