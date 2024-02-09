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澎湖稽查蘇丹色素3號辣椒粉 預防性下架68瓶

中央社／ 澎湖縣9日電

雲林縣衛生局日前發布驗出辣椒粉產品含有工業蘇丹色素，澎湖縣衛生局也進行稽查，在全聯預防性下架回收68瓶。

澎湖縣衛生局發布新聞指出，雲林縣衛生局7日發布轄內某食品公司販售「家用四合一調味料組合細粉紅辣椒」商品，檢驗出含禁用的工業用染料「蘇丹色素3號」，經全面稽查其產品，僅於全聯福利中心通路販售，已要求全面下架並公布產品圖片，請民眾提高警覺勿食用。

衛生局長陳淑娟表示，「蘇丹色素3號」為工業用染料，環保署（現為環境部）於107年公告為具食安疑慮毒化物，禁止添加於任何食品，長期食用可能會對肝、腎有毒性傷害，甚至致癌風險。

陳淑娟說明，此次檢出具蘇丹3號紅辣椒調味料產品，在澎湖全聯門市通路總計進貨72罐，下架回收68罐，並請消費者檢具發票與商品，與全聯公司聯繫退貨。

澎湖縣 衛生局 食安

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