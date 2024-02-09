蘇花路廊除夕全線順暢 明天初一起南下進入尖峰期
春節連假今天進入第二天，也是除夕，蘇花路廊車流量較昨天略減，上午南下6000多輛次，全線交通順暢。公路局預估明天將進入南下車潮最高峰，清晨4時起就進入車多壅塞時段，北上路段則在初四、初五爆出大量，提醒用路人避開交通尖峰期。
公路局東區養護工程分局統計，截至今天上午10時，蘇花路廊南下車流量累積6097輛次，北上733輛。蘇澳到崇德南下經蘇花改的旅行時間約77分，北上約72分，全線順暢，今天南下預估還有6000輛次。
公路局預估，明天大年初一將是蘇花路廊南下車潮最高峰，預估單日將湧進1萬8000輛次，清晨4時起就進入車多壅時時段，持續到下午2時。
公路局也預估蘇花路廊連假車流量提供用路人參考，預做規畫，選擇離峰時段，或搭乘大眾運輸工具，避開交通尖峰期。
南下部分，11日初二全日交通量約1萬6000輛次，車多壅塞時段為清晨6時至12時；12日初三全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為7時至15時。
北上部分，11日初二全日交通量約1萬1000輛次，車多壅塞時段為下午2時至5時，12日初三全日交通量約1萬3000輛次，車多壅塞時段為上午10時至晚間9時。13日初四起進入高峰，全日交通量約2萬2000輛次，將從上午10時起壅塞至隔天清晨2時，14日初五全天交通量約2萬輛次，從上午10時塞到深夜11時。
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