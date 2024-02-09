辣椒粉疑含蘇丹紅色素 高雄市賣出13餘公斤緊急回收中

雲林縣衛生局公布辣椒粉檢出蘇丹紅色素，高雄市衛生局昨接獲原料輸入商所轄新北市衛生局通知，約25公斤流向高雄市瑪爾氏國際貿易公司，已緊急預防性下架，回收3.682公斤，提醒已購買的消費者，持發票向原購買商退換貨。

高雄市政府衛生局表示，「卡宴辣椒粉」原料疑檢出「蘇丹紅」成分添加物，已依法緊急預防性下架2批，有效日期分別至2025年11月27日及2026年1月16日，也全力清查通路流向。

衛生局指出，昨天一接獲新北市衛生局告知有25公斤流入高雄市，隨即派員至瑪爾氏國際貿易公司查察，業者購入的25公斤原料，於去年11月27日至今年元月25日分裝，以1公斤及每瓶34克販售，現場已無這批產品，業者並通知下游6家零售通路商緊急下架回收。

衛生局經查，這批原料製程損耗約0.26公斤，高雄市已售出13.238公斤，業者除自售也在蝦皮網站、旺來興超市鳥松及凱旋店販售，已緊急下架回收3.782公斤；另通知4家分布於新北市（8公斤）桃園市（0.34公斤）台南市（2.38公斤）的零售通路商預防性下架，月知會所轄衛生主管機關確認下架情形。

高雄市衛生局也分別抽驗8件同批號與不同批號辣椒粉及添加辣椒粉相關調味料產品，檢驗是否含蘇丹紅色素。消費者如在高雄市買到瑪爾氏國際貿易公司的「卡宴辣椒粉」，保存期限為2023年11月27日至2025年11月27日，與2024年1月16日至2026年1月16日，可持發票及產品向原購買商提出退換貨。