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行政院：豬肉持續未檢出瘦肉精 近2年無進口西布特羅動物用藥

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
台中市食安處日前抽驗出台糖冷凍安心豚梅花肉片，含有西布特羅。圖／台中市政府提供
台中市食安處日前抽驗出台糖冷凍安心豚梅花肉片，含有西布特羅。圖／台中市政府提供

針對近期台中市政府抽驗台糖國產梅花肉片檢出西布特羅（Cimbuterol）一事，行政院今天表示，經清查國內豬肉供應鏈，2月8日新增肉品市場抽驗80件檢體均未檢出，新增台中市食藥處、屏東縣政府衛生局共10件檢體未檢出，除台中市政府抽驗之單一樣品檢體驗出西布特羅之外，已累計檢驗625件樣品，皆未檢出乙型受體素。

行政院已針對本事件組織專家小組進行行政調查，由農業部調查養殖階段與屠宰加工階段，衛生福利部調查販售階段與檢驗階段，盤點各階段操作可能的風險來源，並就檢驗結果及實地查證，逐一排除風險及釐清未能排除風險，將於年假後盡速邀集委員開會討論。

行政院調查西布特羅進口申報情形，由財政部資料顯示最近2年無含西布特羅動物用藥、飼料添加物進口紀錄，以化學品申報貨名含西布特羅之進口業者計4家，進口報單計72筆，重量計789毫克，單次進口量介於1至85毫克不等，衛福部後續將會同保七總隊食安警察清查流向，調查是否可能流入農用。

行政院表示，感謝這幾天不眠不休捍衛國人食安的相關人員，做了非常大量的採樣與檢驗工作，證實了國產豬肉的安全，也讓大家安心過年。

行政院 西布特羅 豬肉

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