龍年最旺5個生肖！屬豬會脫單、屬鼠與虎會有偏財運

準備迎接龍年了！而每到過年期間，生肖運勢是大家討論的話題之一，今年又剛好在龍年，對於華人來說，「龍」象徵著吉祥如意，也就是有著好運、好兆頭的一年。哪些生肖能夠在龍年中，可以好運連連、行大運呢？揭曉龍年運勢中，最好的5大生肖，看看自己是否榜上有名。

生肖「鼠」

12生肖中排行第一位的老鼠，有著機靈跟智慧的象徵。屬鼠的朋友在龍年中，在事業上能夠充分發揮優點跟長處，取得不錯的成績；財運方面也當然隨之看漲，龍年中會有比較多機會獲得意外之財，在投資方面的成功率也極高。但屬鼠的朋友在龍年要注意的是健康方面，記得養成良好的生活作息，以保自己的身體健康，畢竟健康才是我們人生的最大財富。

生肖「猴」

活潑熱情的猴朋友們，在生肖中位列第九，在龍年中事業上也是左右逢源，可以得到貴人的相助下，擁有不錯的成果。財運方面，屬猴的朋友終於迎來如日中天，不僅有機會獲得更多的金援，在事業、創業上都也不錯的突破。在情感方面，如果還是一隻單身猴，那就要好好把握今年，會有正緣出現。

生肖「虎」

位列生肖第三的老虎，以勇猛、獨立而著稱？在龍年的虎朋友們，事業上會有發揮自己領導及展現才能的機會，並獲取大家對於你的信任，贏得好成績跟好名聲。財運方面，在過去一年雖然不如意的事情或多或少，但今年的財運看漲，可以往投資的方面去。龍年的虎朋友，今年要比較注意的是人際關係方面，切記不要太過於強勢跟自私，會容易得罪他人。

生肖「蛇」

富有神秘與智慧的蛇寶寶們，在龍年會憑藉自己的聰明才智，在事業上有所獲得，取得豐碩的果實。財運方面，有機會為過去的一年翻盤，今年則可以賺的盆滿缽滿，在投資方面也有很高的獲利。蛇寶寶們在情感方面，如果是已經有婚姻、另一半的人，就會讓情感更加深厚。

生肖「豬」