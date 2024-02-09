「西布特羅」最新抽檢結果 食藥署：台糖同批3件皆合格

台糖梅花豬瘦肉精風波延燒，衛福部食藥署和台中市食安處昨公布，複驗均檢出微量「西布特羅」（Cimbuterol）。食藥署副署長林金富今表示，2月2日至2月7日，共抽驗75件市售台糖相關豬肉產品檢驗乙型受體素，目前檢驗結果72件合格，其餘10件檢驗中。

因應台中市食品藥物安全處於2月2日公布抽驗台糖梅花肉片檢出「西布特羅」（Cimbuterol） 0.002 ppm與規定不符案，地方政府衛生局自2月2日至2月9日共抽驗市售台糖相關豬肉產品75件。

林金富說，本次公布相同品項的台糖梅花肉片，同一來源場、同一屠宰場、同日屠宰、分切及包裝的有3件，相同品項不同批的台糖梅花肉片則有25件，其餘47件為其他台糖豬肉產品，目前檢驗結果72件合格（含同批3件），其餘3件檢驗中。

林金富說，食藥署已於2月8日函文通知地方政府衛生局，針對已經抽驗之台糖相關肉品，請盡速完成檢驗並回報檢驗結果。為維護國人食用豬肉產品之衛生安全，持續於各販售通路、直接供應飲食場所及製造端進行豬肉產品抽驗，以確保市售豬肉產品符合我國動物用藥殘留標準。

此外，針對近2年進口過西布特羅進口業者計4家。林金富說，分別為友和貿易股份有限公司，進口47筆，累計進口464毫克；台灣默克股份有限公司，進口1筆，10毫克；思必可有限公司，進口23筆，累計進口314毫克；寶星生物科技有限公司，進口1筆，累計進口1毫克；共計72筆進口、789毫克。

林金富表示，目前進口西布特羅的廠家中，並未發現任何一家與台糖有關連，都是與各地方衛生局實驗室有關，進口的西布特羅標準品都是賣給實驗室，才能進行動物用藥試驗；民眾若有查獲可疑源頭並掌握可疑資料，可撥打食安專線檢舉，將由食藥署前去調查。