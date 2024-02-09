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除夕到初九都有！過年「這3天」要拜天公 時間、流程報你知 誤觸8禁忌恐衰整年

除夕圍爐眉角多 長輩勿戰尷尬話題、晚輩要同理兼有禮

影／屏東潮州鐵道園區換裝迎新春 初一起入園抽iPhone15及家電

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供

全台唯一鐵路維修觀光機廠的屏東「潮州鐵道園區」，前年底開幕後成為人氣景點，台鐵為回饋支持民眾，園區推出春節不打烊活動，今天除夕日營業到下午5時半，園區也換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等服務；明起入園可憑發票參加抽獎，有iPhone15、電冰箱、智慧電視等家電好禮。

潮州鐵道園區占地8公頃，台鐵為因應高雄市區鐵路地下化工程駛，高雄機廠遷建屏東縣潮州鎮，台鐵打造為全台唯一有鐵道元素鐵觀光機廠園區，以「鎮區之寶」全台唯一、1942年打造的50D大物車作為園區意象，另展示14輛具歷史氣息文物車輛，室內展館則介紹機廠歷史沿革和鐵路的發展軌跡，搭配景觀咖啡餐廳、潮鐵咖啡廳、文創商品和遊園小火車等，門票100元，消費可折抵50元。

台鐵公司說，隨著春節假期到來，南部地區鐵路輸運也繁忙起來，台鐵南部地區最大的調車場潮州車輛基地潮州機廠，從2個多月前就開始春運整備工作，落實各項標準作業程序及檢修作業，確保行車安全；緊臨潮州機廠的「潮州鐵道園區」，是全台唯一開放遊客參觀的鐵道園區，也是台鐵公司南區走春首選。

台鐵說，園區在換裝迎新春和入園抽獎外，同時推出新春超值套票，團體預約，就能享入園、潮州機廠導覽、遊樂設施、美食餐飲抵用券及鐵製便當套餐，限時限額380元一票玩到底的優惠，春節期間有全日無休的導覽服務，歡迎民眾走春到潮州，一起感受鐵道文化的魅力，來趟特別的鐵道小旅行。

台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供
台鐵屏東「潮州鐵道園區」春節不打烊，今天除夕也營業到下午5時半，園區換裝打造應景的龍年裝置藝術，並擴大美食區、增加遊園小火車等，明起入園可憑發票抽獎。圖／台鐵公司提供

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