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當心春節疼痛症候群找上門 醫師：每30分鐘要休息3分鐘

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民眾打麻將若肩頸酸痛，可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油，不過醫師提醒要注意坐姿與適當休息。記者萬于甄／攝影
民眾打麻將若肩頸酸痛，可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油，不過醫師提醒要注意坐姿與適當休息。記者萬于甄／攝影

春節年假期間，親友團聚準備大啖美食、吃喝玩樂一番，但當心「春節疼痛症候群」找上門！有醫師提醒，年節期間許多人會打麻將，或是窩在家玩手機打遊戲，而長時間維持相同的姿勢，就容易出現疲勞痠痛的「春節疼痛症候群」，建議每30分鐘休息3分鐘，適度伸展，也可先熱敷再塗抹酸痛藥膏或白花油，若持續不適，就該及早就醫。

安南醫院復健科醫師林芳嫻指出，民眾玩麻將時，常因肩頸或手部使用過久，易造成類似五十肩的「麻將肩」，而長時間姿勢不良的滑手機、長途搭車無法伸展身軀，都會導致頸、腰及背部肌肉酸痛，這些酸痛症泛指「春節疼痛症候群」。

林芳嫻表示，春節疼痛症候群大都因肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成，民眾打麻將時，可將椅子調到適當高度，避免雙肩與頸部的不正當用力、或腰部過分前傾與後仰；滑手機時勿躺著或趴著玩，要讓背部盡量靠著椅背或牆壁，善用手機架，別當低頭族。

她也說，年節活動時，盡量每30分鐘找空檔休息3分鐘，建議可做鐘擺運動，起身前傾，手臂自然下滑，搖動身軀讓手臂也跟著輕畫小圓圈擺動，也可手握礦泉水瓶增加強度，此外，也可伸展頸部、下背部、手部等肌肉。

台南一名李姓牌友表示，過年三五好友相聚打麻將，通常都會打通宵，尤其如果牌運正好的話，大家都不太會起身走動，因此，有時候真的會打到腰痠背疼，但抹一些白花油揉一揉就會舒緩一點，還可以提神醒腦，幫助「牌運」。

林芳嫻也建議，若出現疼痛不適，可將酸痛藥膏或是薄荷類藥油直接塗抹在酸痛處，搭配按摩患部肌肉，若能熱敷後再塗抹效果更好；但倘若嘗試按摩後仍感不適，就應尋求醫師做正確的診斷，避免影響治療時機。

年節期間許多人會打麻將，或是窩在家玩手機打遊戲等，而長時間維持相同的姿勢，就容易出現疲勞痠痛的「春節疼痛症候群」。圖／安南醫院提供
年節期間許多人會打麻將，或是窩在家玩手機打遊戲等，而長時間維持相同的姿勢，就容易出現疲勞痠痛的「春節疼痛症候群」。圖／安南醫院提供
安南醫院復健科醫師林芳嫻表示，春節疼痛症候群大都因肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成，因此盡量每30分鐘可找空檔休息3分鐘。圖／安南醫院提供
安南醫院復健科醫師林芳嫻表示，春節疼痛症候群大都因肌肉使用不當、過度使用及不正確的姿勢所造成，因此盡量每30分鐘可找空檔休息3分鐘。圖／安南醫院提供

春節 醫師 麻將

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