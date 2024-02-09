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春節感冒確診怎麼辦？ 疾管署：156家醫療院所持續服務

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
民眾若春節期間感冒、確診新冠等等，仍有156家醫療院所在春節期間持續替民眾服務，可至各縣市衛生局網站查詢就近的門診。示意圖。本報資料照片
民眾若春節期間感冒、確診新冠等等，仍有156家醫療院所在春節期間持續替民眾服務，可至各縣市衛生局網站查詢就近的門診。示意圖。本報資料照片

農曆春節民眾放長假休息，但新冠疫情仍未停歇，許多呼吸道疾病也正在肆虐。衛福部疾管署提醒，出席聚會或聚餐等場合，建議佩戴口罩，若身體不適則在家休息，以阻斷病毒傳播風險。民眾若春節期間感冒、確診新冠等等，仍有156家醫療院所在春節期間持續替民眾服務，可至各縣市衛生局網站查詢就近的門診。

根據疾管署監測資料顯示，今年1月以來，多種呼吸道病原體同時於社區中活動，類流感及新冠肺炎疫情現呈上升趨勢或處流行期，依據往年經驗，急診類流感就診人次於農曆春節期間將達高峰。

目前國內流感及新冠肺炎等呼吸道疾病疫情仍處流行高峰，且冬季為呼吸道傳染病好發季節，今天起至11日初二清晨冷氣團達強烈大陸冷氣團等級，須防範低溫衝擊。

疾管署表示，日夜溫差大，民眾多注意保暖，假期期間出席聚會或聚餐等場合，建議佩戴口罩，落實個人衛生防護措施，並留意自身健康狀況，如身體不適，應在家休息，以阻斷病毒傳播風險。

同時，民眾若自身或親友為65歲以上長者、具慢性病史等高危險群，應特別留意健康狀況，並請提高警覺如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險。

為讓民眾在農曆春節期間也可滿足就醫需求。疾管署已請各縣市衛生局協調，並公布春節期間持續開設晨診的醫療院所，呼吸道傳染病特別門診醫院共計156家，規畫開設約1155診次，其中包含347診次兒科特別門診，將陸續公布於各衛生局網站，供民眾做查詢。

民眾如有症狀需就醫時，請優先選擇就近診所或醫院之門診，避免湧入急診；疾管署已獎勵急救責任醫院於明天初一至12日初三，每天開設至少2診呼吸道傳染病特別門診（含兒科特別門診），非兒科每診次獎勵1萬元，兒科每診次獎勵1.5萬元，以分流病人、保全急診量能並防止交叉感染。

疾管署提醒，符合新冠XBB疫苗接種資格之民眾，應儘速接種，以及時獲得保護力；莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。接種院所資訊可至疾管署官網「秋冬疫苗專區」(  https://gov.tw/eU4  )或至各縣市官網查詢。

春節期間家家戶戶出門走春，疾管署呼籲，民眾出遊、聚會時應落實拱手不握手並注意手部與呼吸道衛生，打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，於室內聚會時注意通風，以降低疾病傳播風險。

春節 疾管署 衛生局

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