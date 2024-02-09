強烈冷氣團發威 賈新興：初一深夜至初二晨探8度低溫 初四才回溫
今天除夕，也是春節連假第二天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，除夕西半部逐漸從陰偶雨轉成多雲。明天初一開始西半部天氣穩定，氣溫早晚偏冷，下周一初三氣溫就顯著回升。
降雨趨勢，賈新興表示，宜花東今天仍舊有雨，初一逐漸轉為陰偶飄雨，周日初二天氣才穩定。
賈新興表示，預估初一深夜至初二清晨，因受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗以北空曠區域有8度以下的低溫，台中以南空曠區域以及花東縱谷，均有10度以下低溫發生的機率。台北氣象站則有9-10度低溫發生的機率，氣象署目前也針對台中以北發出了低溫特報。
他說，苗栗以北明顯的回溫要初四，至於台中以南初三開始日夜溫差大，南來北往多留意氣溫的差異。
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