快訊

疾管署招募新血！解密防疫醫師 公務員兼當柯南

迎龍年除夕圍爐有禁忌 民俗專家廖大乙提醒「5大必丟」防破財

強烈冷氣團發威 賈新興：初一深夜至初二晨探8度低溫 初四才回溫

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
除夕西半部逐漸從陰偶雨轉成多雲。明天初一開始西半部天氣穩定，氣溫早晚偏冷，下周一初三氣溫就顯著回升。本報資料照片
除夕西半部逐漸從陰偶雨轉成多雲。明天初一開始西半部天氣穩定，氣溫早晚偏冷，下周一初三氣溫就顯著回升。本報資料照片

今天除夕，也是春節連假第二天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，除夕西半部逐漸從陰偶雨轉成多雲。明天初一開始西半部天氣穩定，氣溫早晚偏冷，下周一初三氣溫就顯著回升。

降雨趨勢，賈新興表示，宜花東今天仍舊有雨，初一逐漸轉為陰偶飄雨，周日初二天氣才穩定。

賈新興表示，預估初一深夜至初二清晨，因受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，苗栗以北空曠區域有8度以下的低溫，台中以南空曠區域以及花東縱谷，均有10度以下低溫發生的機率。台北氣象站則有9-10度低溫發生的機率，氣象署目前也針對台中以北發出了低溫特報。

他說，苗栗以北明顯的回溫要初四，至於台中以南初三開始日夜溫差大，南來北往多留意氣溫的差異。

氣溫 賈新興

延伸閱讀

賈新興：小年夜接近強烈大陸冷氣團影響 苗栗以北下探7度時間曝

周日立春漸變天 賈新興：小年夜至除夕濕冷 初三才好轉

春節前恐變天 賈新興：下周鋒面+冷氣團接力影響台灣

賈新興：下周還有冷氣團 農曆年假期間偏乾冷

相關新聞

強烈冷氣團發威 賈新興：初一深夜至初二晨探8度低溫 初四才回溫

今天除夕，也是春節連假第二天。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，除夕西半部逐漸從陰偶雨轉成多雲。明天...

不斷更新／除夕南向返鄉車潮 國道避開5大地雷路段

（8:20更新） 高速公路局國道路況預報員陳立哲表示，截至今天上午7時，國道全線交通量為12.3百萬車公里；預估今天交通量為94百萬車公里。國道5號部分，截至上午7時，國5南向雪隧通過量為782

做好居家防震準備 專家教你4招撇步

準備好迎接新的一年了嗎？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，做好居家防震準備，讓團聚的時刻更加安心。家具固定安全加倍...

今年5大世界極端天氣事件 氣象署：各國勢必加強預防應對

2024年才剛過1個月，全球各地就已傳出許多極端天氣事件災情。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」回顧過去1個月...

大雨低溫特報齊發 強烈冷氣團影響到初三 高山可望降雪

華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨。中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率...

除夕強烈冷氣團籠罩 下探9度低溫 全台濕冷 最快明轉晴

今天是除夕，中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。