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做好居家防震準備 專家教你4招撇步

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
關心居家防震安全，讓春節溫馨又安心。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專
關心居家防震安全，讓春節溫馨又安心。圖／取自「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專

準備好迎接新的一年了嗎？「報地震 - 中央氣象署」臉書粉專表示，做好居家防震準備，讓團聚的時刻更加安心。家具固定安全加倍有4招，此外，除舊佈新定時更新避難包、家庭緊急應變計畫討論。一起關心居家防震安全，讓春節溫馨又安心。

氣象署表示，家具固定、安全加倍，大掃除時除了清理家中灰塵、斷捨離，也要記得檢查家具、電器是否穩固。尤其是長時間不動的物品，要確保牢固，以免地震時家具擺飾的倒塌造成不必要的傷害。

第一招：靠牆站好、頂天立地，為櫃子加上「上櫃」及「支撐柱」，或是使用「L 型金屬零件」櫃子和牆面緊密貼合，讓櫃子不會隨震動搖晃。

第二招：重心放低、底盤更穩，在規畫物品放置的位置時，將重物盡量放在櫃子下方，讓櫃子更穩定，就算天搖地晃也不怕翻覆。

第三招：懸掛物要輔助、安全不掉落，在家中懸掛物加上「鍊條」或是「魔鬼氈」輔助固定，以免吊燈及牆上的時鐘掛飾在地震時跳樓。

第四招：易碎品不可忘，千萬別因為擺飾是小東西而忽視。天搖地動之時，小擺飾容易隨著搖晃倒塌或砸落，易碎品摔落可能讓環境增加更多危險因子。只要使用簡單的「黏膠」或是「止滑墊」就比較能避免它們滑動或掉落。

此外，也要除舊佈新，定時更新避難包。包括防災食物、保暖衣物、個人藥品、手電筒等小工具收包內，就算有突發狀況也不擔心。

在這個團聚時刻，除了製造美好的回憶之外，也記得和家人一起制定緊急應變計畫，包括避難路線、緊急聯絡方式等，確保大家都清楚應對突發狀況的方法。

保暖 地震 氣象署

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