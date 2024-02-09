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今年5大世界極端天氣事件 氣象署：各國勢必加強預防應對

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2024年1月世界各地的極端天氣事件。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
2024年1月世界各地的極端天氣事件。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

2024年才剛過1個月，全球各地就已傳出許多極端天氣事件災情。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」回顧過去1個月世界上的氣候大事；氣象署表示，盡管才1過個多月，世界各地的極端天氣事件災害卻層出不窮，各國政府勢必得加強預防和調適應對，以抵擋愈發嚴重的極端天氣災害。

英國風暴：1月3日的風暴漢克（Henk）對英國造成嚴重的洪水災害，強降雨使英國大片地區遭洪水淹沒，強風也造成了大量的破壞。在風暴高峰期，約10萬個家庭受到停電影響。

法國洪災：暴雨導致河水水位上漲，法國北部加萊海峽省（Pas-de-Calais）地區遭受洪水入侵，從去年12月下旬法國北部的河流始終處於警戒狀態。今年1月4日，阿河（Aa）處於紅色警戒級別（最高級別），河川水位在1月3日達到峰值。

美國的北極風暴：美國2024年第一場強烈冬季風暴於1月5日侵襲美國東岸，從喬治亞州到緬因州，約4000萬美國人籠罩在冬季預警中，紐約市也迎來近兩年最嚴重的一場暴風雪。造成數百萬家戶停電、交通癱瘓，使傷亡和損失仍不斷增加。

菲律賓強降雨：菲律賓南部民答那峨島（Mindanao）從1月16日開始持續強降雨，並引發山崩、洪水氾濫等災情。造成超過1萬名待疏散人員和20萬名受災群眾，甚至卡拉加（Caraga）地區也因為洪水和坡地災害導致2萬人流離失所。

日本雪災：日本受到寒流與冬季氣壓的影響，靠日本海側的地區降下破紀錄的大雪，甚至造成交通癱瘓。1月24日連續6小時的累積降雪量，已在岐阜縣關原町觀測到49公分、滋賀縣米原市40公分，突破當地降雪觀測紀錄。

日本發生雪災的同時，也是台灣經歷低溫事件的時間，部分山區也有降雪。陽明山在1月23日凌晨觀測到3年來首次降雪。

日本 洪水 風暴

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