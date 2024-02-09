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大雨低溫特報齊發 強烈冷氣團影響到初三 高山可望降雪

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨。記者蘇健忠／攝影
華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨。記者蘇健忠／攝影

華南雲雨區持續影響，天氣潮濕寒冷，各地有局部短暫雨。中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，新北至苗栗及金門局部地區有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。橙色燈號：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣，黃色燈號：基隆市、台北市。

氣象署表示，昨晚至今晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，預計下半天開始水氣逐漸減少。

前晚至昨天玉山降雪；氣象署表示，今天若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。

氣溫部分，受強烈大陸冷氣團影響，北台灣清晨低溫11、12度，其他地區約13至15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16至18度，南部及台東19至22度。

東北風偏強，桃園至雲林沿海空曠地區及各離島易有8至9級強陣風，基隆北海岸及恆春半島亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動留意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天受強烈大陸冷氣團影響，白天起東北風挾帶微量境外汙染物移入影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積而有所變化，中南部位於下風處，擴散條件稍差，稍易累積汙染物；花東空品區為「良好」等級；宜蘭、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，雲嘉南及高屏空品區局部地區可能達橘色提醒等級；馬祖地區為「橘色提醒」等級。

明天大年初一至下周一初三，受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。

水氣相較前幾天更為減少，初一在基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周日初二、初三持續轉乾，各地為多雲到晴，西半部輻射冷卻影響日夜溫差大。初二東半部地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。初三各地為多雲到晴，東部及東南地區有零星短暫雨。

下周二大年初四起強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，應留意日夜溫差大；大年初四、下周三初五各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨。

下周四水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天清晨至上午若水氣和溫度有配合，3000至3500公尺以上高山有零星降雪發生的機率，山區道路並有結冰機率，前往山區注意安全。

初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返留意航班資訊。

下周五東北季風稍增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；17日、18日東北季風減弱，東半部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

冷氣團 基隆 氣溫

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