除夕強烈冷氣團籠罩 下探9度低溫 全台濕冷 最快明轉晴
今天是除夕，中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫約在10至13度。
他說，除夕白天鋒面雨帶結構漸減弱，各地仍有局部短暫雨，雨勢減小；晚起西半部降雨停歇、東半部有局部短暫雨。
今天強烈大陸冷氣團籠罩，吳德榮表示，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；今晚、明晨北部沿海及部分平地最低氣溫在9度左右。北部9至15度，中部11至18度，南部12至23度，東部12至23度。
明天大年初一，吳德榮表示，雨帶已通過，仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗、乾冷；花東的零星降雨亦逐漸停歇。
他說，周日大年初二起至下周四初六，受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。
吳德榮表示，尤其初二清晨，部分平地的最低氣溫將降至8度以下，初三、初四的清晨則仍在10度左右，時間都很短，天亮迅速回升。
前晚至昨天玉山降雪；中央氣象署表示，今天若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言