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除夕強烈冷氣團籠罩低溫下探9度 全台濕冷最快明轉晴

除夕強烈冷氣團籠罩 下探9度低溫 全台濕冷 最快明轉晴

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今天強烈大陸冷氣團籠罩，天氣很濕冷，要注意保暖。記者蘇健忠／攝影
今天強烈大陸冷氣團籠罩，天氣很濕冷，要注意保暖。記者蘇健忠／攝影

今天是除夕，中央氣象署發布大雨特報和低溫特報，今天基隆北海岸有局部大雨發生的機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今晨平地最低氣溫約在10至13度。

他說，除夕白天鋒面雨帶結構漸減弱，各地仍有局部短暫雨，雨勢減小；晚起西半部降雨停歇、東半部有局部短暫雨。

今天強烈大陸冷氣團籠罩，吳德榮表示，天氣很濕冷，要注意添衣保暖；今晚、明晨北部沿海及部分平地最低氣溫在9度左右。北部9至15度，中部11至18度，南部12至23度，東部12至23度。

明天大年初一，吳德榮表示，雨帶已通過，仍受強烈大陸冷氣團影響，西半部晴朗、乾冷；花東的零星降雨亦逐漸停歇。

他說，周日大年初二起至下周四初六，受大陸高壓東移影響，各地都是晴朗穩定的天氣；冷空氣逐日減弱，白天在陽光下逐日回暖，入夜強輻射冷卻氣溫降，日夜溫差很大，早晚應注意保暖。

吳德榮表示，尤其初二清晨，部分平地的最低氣溫將降至8度以下，初三、初四的清晨則仍在10度左右，時間都很短，天亮迅速回升。

前晚至昨天玉山降雪；中央氣象署表示，今天若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率，山區活動務必留意安全。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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