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不斷更新／除夕南向返鄉車潮 國道避開5大地雷路段

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專
春節連續假期國道相關疏導措施。圖／取自「高速小飛力」臉書粉專

（5:45更新）

今天是除夕，也是春節連續假期第二天，目前國道車流大致順暢。高速公路局科長莊國欽表示，預估上午9時起將有南向車潮，建議西部的國道用路人上午9時前上路。

不過，今天清晨4時23分，國道3號北向240.4公里處過竹山，發生2輛自小客車追撞事故，其中1輛翻車，該起事故占用內側2個車道，事故已於清晨5時22分排除，無回堵。

今天清晨4時41分，國道3號北向426.2公里處過林邊，發生自小客車火燒車事故，現場火勢已撲滅。目前占用內側車道，開放外側車道通行，現場進行事故車輛拖吊處理中，大鵬灣端至南州管制封閉。

高速公路局預估今天國道交通量為94百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達55百萬車公里，為年平均平日的1.2倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人下午時段出發。其中國5南港系統至頭城，預估上午10時就出現車流，一直到下午4時才緩解。

今天國道相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局提醒，依據中央氣象署預報，今天全台各地仍持續濕冷，用路人雨天行駛國道務必小心駕駛並保持較長的跟車距離，避免變換車道，另切勿超速、分心或酒醉駕駛，以維行車安全。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人下午時段出發。圖為昨天國3南向土城往樹林情形。記者陳正興／攝影
高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人下午時段出發。圖為昨天國3南向土城往樹林情形。記者陳正興／攝影

國道 車道

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