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台彩「行．而善」 送愛到社會角落

聯合報／ 記者陳儷方／台北報導

台灣彩券今推出全新品牌形象影片「行．而善」，透過電影手法，描述充滿「台灣味」的好事，在台灣這片土地上成長的人們，不論年紀、世代、職業，每天日常看似平凡且隨手的善意，讓助人成為反射動作，造就台灣舉世聞名的人情味，呼應台彩的品牌理念「每張彩券都能讓台灣帶來更多好事」。

台彩表示，凝聚每位消費者購買彩券的善意，透過彩券盈餘、回饋金運用與中獎人捐贈等方式，將善的力量推動到社會上更偏遠的角落，讓民眾在過年就是要買彩券的熱鬧氛圍下，體會到社會上有更多弱勢族群因彩券發行而受惠。

台彩今年延續「讓好事發生」品牌理念，由億萬票房導演殷振豪執導全新品牌形象影片「行．而善」，以電影手法展示做好事不是預設行為，也不需要額外支出費用。

影片中，不論是協助老婦人推資源回收車、孩童們雨天共享雨傘、幫助外國旅客搬行李，或是在咖啡廳幫孕婦挪椅子，每一次自然反射的隨手相助，都像異能者般帥氣與強大，這是這片土地上成長的人們從小到大耳濡目染的日常自發性行為，造成台灣獨有的「好事氣壓」。影片可上台彩官方ＹＴ頻道觀賞。

台彩 彩券 影片

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