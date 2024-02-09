去年買台彩 誕生24位億萬富翁

台彩統計一一二年電腦型彩券億元頭彩，共開出廿四注，包括十七注大樂透與七注威力彩，合計抱走七十八億元獎金，廿四注億元獎分別獎落十一縣市，其中以高雄市開出五注最多，其次為台南市開出四注，台中市與桃園市各開出三注並列第三，屏東縣開出一注，合計南部地區全年開出十注，占全國億元頭獎注數逾四成。

其餘縣市億元頭獎開出情形，新北市、嘉義縣開出二注；台北市、雲林縣、苗栗縣、台東縣各一注。

台彩指出，一一二年電腦型彩券共開出四四八注頭獎，依遊戲別而言，以周一到周六天天開獎的今彩五三九開出四四一注最多，以全年開獎三一二期換算，平均每期有一點三人幸運對中頭獎八百萬元。

頭獎保證一億元的大樂透，全年合計開出廿次頭獎，其中有十七次為一注獨得億元以上頭獎，其餘三次分別由二注、三注、四注均分。威力彩全年總計開出六次頭獎，頭獎中獎注數共七注，單一年度的頭獎開出次數和頭獎注數皆與一一一年並列第四屆最高紀錄。

一夕致富的幸運兒怎麼買？台彩公開去年廿四注億元彩獎的中獎彩券玩法，對中億元頭獎的彩券平均單張投注金額約為二四二元，有十二名中獎人是一次投注二注以上，另有十張彩券僅投注一注大樂透或威力彩就中了頭獎。

廿四注億元大獎中，有超過九成中獎人是以電腦選號幸運對中大獎；此外，上月廿二日開出的一點一二億元大樂透頭獎，中獎人是以一千四百元的投注金額一次包下八個號碼，相當於一次投注廿八注，八個選號中有六個對中當期獎號，但沒有對中特別號，開獎結果除對中一注頭獎外，也一舉囊括十二注叁獎和十五注伍獎。