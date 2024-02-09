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冷氣團發威！玉山積雪10公分 今明還會下
受到強烈大陸冷氣團、華南雲雨區水氣影響，玉山昨凌晨開始下雪，一直到昨下午一時許才停止，積雪最深達到十公分，望眼一片銀白世界，連主峰石碑全被白雪覆蓋，通往峰頂鐵棚區更如同超大冷凍庫，結出一根根冰柱，棚頂縫隙積雪傾洩而下，一度下起「雪瀑」。
中央氣象署預報員陳姵安表示，若水氣與溫度配合，預估明天一上午前，中部以北三千公尺至三千五百公尺以上高山，仍有降雪機率。
另外，合歡山公路高海拔路段昨晚至今晨局部路面結冰機率高，台十四甲線將從下午五時起預警性封閉。
陳姵安表示，今天持續受強烈大陸冷氣團及華南雲雨區影響，全台都有局部短暫雨，上半天中部以北有較大雨勢發生機率，下半天起水氣漸減，北台灣今全天偏冷，約十一至十四度。初一起水氣減少，雨區縮減，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨。
陳姵安說，初二、初三清晨寒冷，台北十一度、中南部十一至十四度；初四冷氣團減弱，各地回歸多雲到晴。初五金門、馬祖可能有局部霧或低雲，影響能見度。
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