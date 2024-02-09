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JN.1新冠病毒株成主流 典型症狀「聲音沙啞」

聯合報／ 記者林琮恩鄒尚謙／台北報導
林應然表示，跟疫情前相比，今年春節前的感冒、呼吸道患者，不分年齡層都增加2成以上，春節人潮出遊後，恐怕在掀一波疫情。本報資料照
林應然表示，跟疫情前相比，今年春節前的感冒、呼吸道患者，不分年齡層都增加2成以上，春節人潮出遊後，恐怕在掀一波疫情。本報資料照

年關已至，民眾南來北往，人際接觸增加，留意新冠、類流感疫情，台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，全台新冠病毒株以JN.1最多，聲音沙啞推測為JN.1變異株典型症狀。臨床醫師也說，新冠患者增加，變異株發展迅速，首當其衝的是長者、慢性病患者等免疫低下族群。

台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民指出，近來上呼吸道感染合併發發燒病患明顯增加，臨床觀察兒童患者增加二至三成，大部分是新冠感染，聲音沙啞也是這波疫情中觀察到的典型症狀之一，有時家長帶小孩看診，小孩僅發燒，但家長聲音卻相當沙啞，家庭群聚事件也變多。

陳秀熙表示，新冠病毒株變異迅速，JN.1變異株已成歐美主流株，並逐漸傳播至亞洲國家，且根據病毒監測，台灣JN.1變異株比率已達百分之五十二，EG.5變異株剩百分之卅五，XBB.1.5僅百分之七。

新冠雖逐步流感化，但中重症仍得小心預防。陳秀熙指出，目前每百萬人口中約有廿三點五人中重症；新冠死亡率也在上升，每百萬人中有二點五人死亡。適逢春節假期，年關將至，民眾聚會多，恐加劇病毒傳播，呼籲民眾應戴好口罩、落實就經消毒等自我健康管理措施。

「民眾必接種XBB疫苗才有保護力。」陳秀熙說，全台六十五歲以上族群，XBB新冠疫苗覆蓋率僅一成五。黃立民也說，前陣子大家以為一月疫情熬過去就好，但新變異株不斷出現，許多長者、慢性病患者等免疫低下族群重症風險大，呼籲能打疫苗趕緊打。

陳秀熙表示，日本新冠病例數連十周上升，且近半數確診病例為十四歲以下兒童，預估三月底疫情才會趨緩，出遊民眾要做好自我保護措施。

患者 疫情 陳秀熙

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