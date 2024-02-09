聽新聞
test
0:00 / 0:00

解密防疫醫師／疫調被嫌擾民 林稜震撼教育

聯合報／ 記者林琮恩李青縈／台北報導
防疫醫師林稜第一次「出任務」赴台南登革熱疫區，宣導清除民宅積水容器，也需要親自尋找孳生源。圖／疾管署提供
防疫醫師林稜第一次「出任務」赴台南登革熱疫區，宣導清除民宅積水容器，也需要親自尋找孳生源。圖／疾管署提供

去年底成為防疫醫師的林稜外型亮眼，神似日本女星，第一次出席疾管署疫情記者會，就有網友在ＰＴＴ上以「疾管署醫師有看門診嗎？」為題發文，說「流感給她看都好了」。林稜是小兒感染科醫師，經歷新冠疫情深感防疫重要，從臨床轉戰公衛領域。去年她前往台南協助處理登革熱疫情，因防治工作擾民，人生第一次感受「被嫌棄」。

隨疾管署團隊赴台南進行登革熱防疫，林稜回憶，當時覺得像偵探，四處翻找民宅水盆、爬上天溝等處尋找孳生源。魔鬼藏在細節裡，防疫醫師必須非常細心，稍有疏漏都可能造成疫調偏誤。但挨家挨戶尋找孳生源、噴藥，卻經常遇到市民質疑，問她「家中沒有蚊子，為何一定要進來？」

林稜擔任防疫醫師後，仍在馬偕醫院兒童感染科看診，但以協助老師為主，未用自身名義開設門診。她表示，看診時，醫病關係中病人總會專注聽醫師說話、服從醫囑，而她成為防疫醫師後，為民眾做事，卻要遭受質疑，對此有些小挫折，但也藉此體認，與大眾溝通正是防疫醫師重要任務。

林稜在記者會上現身，其實是疾管署防疫醫師訓練的一環。初出茅廬的林稜，在電視台錄影會不小心ＮＧ。她坦言面對鏡頭「會有一點害羞」，自己對媒體溝通並不排斥，但需要更多練習。

「臨床醫師的角色是依照指引治療病人，防疫醫師就是制定指引的人，角色轉變很多。」林稜表示，為了疫情調查、政策制定，也必須參加許多人類學、動物學相關的課程及跨部會會議，並試圖了解世界各地風土民情，作為流行病學調查的一部分。

疫情 疾管署 醫師

延伸閱讀

雲林6大醫院春節休診日一次看 部分科別正常看診

迎雙疫情高峰！台中這家診所春節不打烊 19醫院設特別門診

扛抗疫重任！防疫醫師形象佳 年輕醫卻為「這原因」面試前臨陣脫逃

巴西登革熱肆虐 里約及巴西利亞進入緊急狀態

相關新聞

解密防疫醫師 公務員兼當柯南

想要當疫情柯南嗎？疾管署最近招募防疫醫師新血。有國民女婿之稱的疾管署副署長羅一鈞可說是最知名的防疫醫師，他表示，防疫醫師...

JN.1新冠病毒株成主流 典型症狀「聲音沙啞」

年關已至，民眾南來北往，人際接觸增加，留意新冠、類流感疫情，台大公共衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，全台新...

冷氣團發威！玉山積雪10公分 今明還會下

受到強烈大陸冷氣團、華南雲雨區水氣影響，玉山昨凌晨開始下雪，一直到昨下午一時許才停止，積雪最深達到十公分，望眼一片銀白世...

去年買台彩 誕生24位億萬富翁

台彩統計一一二年電腦型彩券億元頭彩，共開出廿四注，包括十七注大樂透與七注威力彩，合計抱走七十八億元獎金，廿四注億元獎分別...

國道今有5雷區 多利用替代道路

春節連假昨天開始，高速公路局表示，上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，南下車流尖峰預估落在初二，北上尖峰則在初...

台彩「行．而善」 送愛到社會角落

台灣彩券今推出全新品牌形象影片「行．而善」，透過電影手法，描述充滿「台灣味」的好事，在台灣這片土地上成長的人們，不論年紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。