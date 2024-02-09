解密防疫醫師／疫調被嫌擾民 林稜震撼教育

去年底成為防疫醫師的林稜外型亮眼，神似日本女星，第一次出席疾管署疫情記者會，就有網友在ＰＴＴ上以「疾管署醫師有看門診嗎？」為題發文，說「流感給她看都好了」。林稜是小兒感染科醫師，經歷新冠疫情深感防疫重要，從臨床轉戰公衛領域。去年她前往台南協助處理登革熱疫情，因防治工作擾民，人生第一次感受「被嫌棄」。

隨疾管署團隊赴台南進行登革熱防疫，林稜回憶，當時覺得像偵探，四處翻找民宅水盆、爬上天溝等處尋找孳生源。魔鬼藏在細節裡，防疫醫師必須非常細心，稍有疏漏都可能造成疫調偏誤。但挨家挨戶尋找孳生源、噴藥，卻經常遇到市民質疑，問她「家中沒有蚊子，為何一定要進來？」

林稜擔任防疫醫師後，仍在馬偕醫院兒童感染科看診，但以協助老師為主，未用自身名義開設門診。她表示，看診時，醫病關係中病人總會專注聽醫師說話、服從醫囑，而她成為防疫醫師後，為民眾做事，卻要遭受質疑，對此有些小挫折，但也藉此體認，與大眾溝通正是防疫醫師重要任務。

林稜在記者會上現身，其實是疾管署防疫醫師訓練的一環。初出茅廬的林稜，在電視台錄影會不小心ＮＧ。她坦言面對鏡頭「會有一點害羞」，自己對媒體溝通並不排斥，但需要更多練習。

「臨床醫師的角色是依照指引治療病人，防疫醫師就是制定指引的人，角色轉變很多。」林稜表示，為了疫情調查、政策制定，也必須參加許多人類學、動物學相關的課程及跨部會會議，並試圖了解世界各地風土民情，作為流行病學調查的一部分。