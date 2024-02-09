解密防疫醫師 公務員兼當柯南

想要當疫情柯南嗎？疾管署最近招募防疫醫師新血。有國民女婿之稱的疾管署副署長羅一鈞可說是最知名的防疫醫師，他表示，防疫醫師在疫情期間肩負前線防守使命，不少對防疫、公衛有使命感的醫師前來報名；但公職醫師待遇難如醫療院所，加上必須應對緊急、難以預期的突發狀況，也有醫師報名後，幾經考量又打退堂鼓。

羅一鈞也是疾管署發言人，目前周二疫情記者會出現的防疫醫師是疾管署預防醫學辦公室主任林詠青。林詠青說，防疫醫師雖是公職身分，享有公職福利待遇，但薪資不能與臨床醫師相比，許多防疫醫師選擇留在疾管署任職，就是認同這分工作的意義及社會影響力。

防疫醫師是疾管署獨有的職位，為公職身分，共設卅五個名額，除署本部，全台六個各區管制中心也有防疫醫師，目前約有廿名防疫醫師任職，有逾十名缺額。林詠青說明，防疫醫師五大任務分別是傳染病事件調查、傳染病診治指引訂定、傳染病病例審查、申請用藥，以及政策宣導研究交流等。

許多人以為防疫醫師只有感染科醫師才可以加入，林詠青指出，內科、家醫科，甚至中醫師都歡迎。每位防疫醫師有不同的興趣與專長，他個人對公衛相關法律有興趣，曾參與傳染病防治法修法，有的防疫醫師對醫學資訊有興趣，在疫情監測系統、LINE帳號「疾管家」等發揮所長。

羅一鈞表示，疾管署至二月底前還要再招募三名防疫醫師。根據疾管署人才招募公告的防疫醫師申請資格，醫師必須自國內外醫學院醫學系畢業，且領有醫師證書，符合「醫事人員人事條例」的師（三）級醫師任用資格；公費醫師若完成第一階段訓練，在疾管署服務期間可抵第二階段服務年資。

羅一鈞指出，防疫醫師任用採取面試，不必經過筆試，具有感染科、胸腔科等次專科醫師證書，或具有小兒科、內科、家醫科、神經科、病理科等專科醫師證書者，是防疫醫師優先錄取的條件。缺額不會一次招滿，因為疾管署每年人事預算有限，加上防疫醫師需經兩年訓練，無法一次招募太多人。