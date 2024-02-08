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冷氣團發威「除夕又濕又冷」！7縣市氣溫跌破10度 這天起才會回暖

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，今晚起水氣轉多，明天除夕濕冷，北台灣全天偏冷，預估低溫下探11度，初四冷氣團才減弱，各地回歸多雲到晴。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，今晚起水氣轉多，明天除夕濕冷，北台灣全天偏冷，預估低溫下探11度，初四冷氣團才減弱，各地回歸多雲到晴。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

強烈大陸冷氣團持續發威，中央氣象署針對7縣市發布低溫特報，今晚起水氣轉多，明天除夕濕冷，北台灣全天偏冷，預估低溫下探11度，初四冷氣團才減弱，各地回歸多雲到晴。明晨前，中部以北有局部較大雨勢；明下半天起水氣減少，雨區逐日縮減。

中央氣象署今天傍晚發布低溫特報，今天至明天，受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，新竹以北及金門局部地區，有持續10度左右或以下氣溫；連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生機率。

中央氣象署預報員陳姵安指出，明天除夕持續受強烈大陸冷氣團，以及華南雲雨區水氣影響，全台都有局部短暫雨，上半天中部以北有較大雨勢發生機率，下半天起水氣漸減。

初一起，水氣減少，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨；初二至初三持續轉乾，各地多雲到晴，僅東半部地區零星短暫雨。

她說，初四冷氣團開始減弱，初四至初五各地多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨機率。因冷氣團減弱，氣溫明顯回升，初五金門、馬祖可能有局部霧或低雲，影響能見度，提醒搭機返台民眾，留意相關航班資訊。

溫度方面，陳姵安表示，除夕強烈冷氣團持續發威，北台灣全天溫度偏低，約11至14度，中部與花蓮白天16至18度、南部與台東19至22度。入夜後，中南部、東部低溫約13至15度，空曠地區溫度再低。

她說，清晨低溫持續至初三，期間北部低溫11至12度、中南部13至14度。初二白天溫度明顯回升，北部18度、中南部20至22度；初三逐日回升1至2度，初五、初六各地低溫可回升至16至18度，白天北部22度、中南部24至25度。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
明天清晨低溫。圖／中央氣象署提供
明天清晨低溫。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
一周溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣溫 氣象署 除夕

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