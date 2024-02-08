明天迎除夕 高公局預估五大地雷路段
明天是除夕，交通部高公局預估，重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，節省時間。
高公局表示，預估明天國道交通量為94百萬車公里，與平日年平均（92百萬車公里）相近，其中南向交通量可達55百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。明天國道相關疏導措施包括單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
另外，高公局提醒，依中央氣象署預報，明天全台各地仍持續濕冷，用路人雨天行駛國道，務必小心駕駛並保持較長的跟車距離，避免變換車道，另切勿超速、分心或酒醉駕駛，以維行車安全。
高公局表示，今天下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向鶯歌系統至大溪、新竹系統至香山，其餘路段均能維持行車順暢。截至17時，國道交通量為74.2百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里。
另外，今日11時15分，於國1南向256.6公里處發生大貨車打滑事故，占用中、外線車道及民雄出口匝道，於下午12時45分排除，造成後方車流回堵7公里；14時03分於國3南向194.1公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於14時17分排除，造成後方車流回堵4公里；15時36分於國1南向317.6公里處發生1輛小客車與1小貨車追撞事故，占用內線及中線車道，於15時53分排除，造成後方車流回堵4公里；均導致車輛回堵影響整體車流。
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