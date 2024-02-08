影／玉山下雪！積雪達10公分「石碑披上白紗」 步道下起罕見雪瀑

冷氣團再度發威，玉山主峰、北峰等山區今天清晨下雪，積雪最深達到10公分，連主峰石碑全被積雪覆蓋，通往峰頂鐵棚區更如同超大冷凍庫，結出一根根冰柱，棚頂縫隙積雪傾洩而下，下起「雪瀑」，直到下午氣溫回升才停止。玉管處提醒山友，務必準備好雪地裝備再攀登，以免發生意外。

玉管處表示，玉山北峰在今天清晨開始下雪，這波冷氣團最低溫到零下6度，加上水氣充足，上午8時多積雪就有5公分，隨著持續下雪，玉管處派員巡視主峰線步道，主峰連同主碑都被冰雪覆蓋。峰頂前鐵棚區冰雪交加下如同冷凍庫，積雪從棚頂縫隙傾洩而下，如同小型雪瀑。峰頂前400公尺碎石坡路段，鐵鍊和指示牌出現厚厚霧淞，加上強風颳過的痕跡，山頂區域真成冰天雪地。

玉管處說，冷氣團威力強勁，上午雪線下移到排雲山莊，連海拔3000公尺區域也有冰霰，中午過後氣溫回升改為降雨。因為主峰線步道結冰濕滑，巡山員探勘路況時都穿戴冰斧、冰爪、岩盔，因為午後停止下雪，玉管處未實施「雪地加強服務措施｣，只是在排雲山莊勸導登山民眾，務必準備好雪地裝備和登山計畫，確保自身安全。