扛抗疫重任！防疫醫師形象佳 年輕醫卻為「這原因」面試前臨陣脫逃

每周二在例行記者會上說明流行疫情狀況的衛福部疾管署防疫醫師，對民眾來說既熟悉又陌生，近期因新進防疫醫師林稜神似女星的亮麗外觀，再次引發討論。疾管署指出，防疫醫師在新冠疫情期間扮演要角，疫後吸引年輕醫師報考，不過卻因公職醫師待遇有限，有醫師面試前臨陣脫逃。

疾管署發言人羅一鈞表示，防疫醫師在新冠疫情期間肩負前線防守使命，確實讓不少對防疫、公衛充滿使命感的醫師，對該職位產生興趣，而向疾管署報名。但公職醫師待遇難如民間診所、醫院等，加上必須應對緊急、難以預期的無發狀況，也有醫師在報名後幾經考量，最後因待遇問題打退堂鼓，未現身面試。

疾管署預防醫學辦公室主任林詠青則坦言，防疫醫師是公職身份，雖享有公職福利待遇，但薪資不能與臨床醫師相比，許多防疫醫師仍選擇留在疾管署任職，就是認同這份工作的意義及社會影響力。

防疫醫師職位是疾管署獨有，為公職身份，共設35個名額，除署本部外，全台6個各區管制中心也有防疫醫師，目前約有20名防疫醫師任職，有逾10人缺額。

羅一鈞表示，疾管署至2月底前還要再招募3名防疫醫師。根據疾管署人才招募公告的防疫醫師申請資格，醫師必須自國內外醫學院醫學系畢業，且領有醫師證書，符合「醫事人員人事條例」的師（三）級醫師任用資格；公費醫師若完成第一階段訓練，在疾管署服務期間可抵第二階段服務年資。

至於錄取方式，羅一鈞指出，防疫醫師任用是採面試錄取，不必經過筆試，具有感染科、胸腔科等次專科醫師證書，或具有小兒科、內科、家醫科、神經科、病理科等專科醫師證書者，是防疫醫師優先錄取的條件。

羅一鈞也說，逾10人的缺額不會一次招滿，是因疾管署每年人事預算有限，加上防疫醫師需經過2年訓練，期間疾管署必須開設多項課程，並安排防疫醫師至全台6個區管中心訓練，一次招募太多人恐會增加負擔，讓署內同仁吃不消。