公幼延托2月上路 新北加碼500萬補助集中式特教班延托

現代多為雙薪家庭，但家長多數無法下午4點半接孩子，導致不少抽中公幼的家長，轉向考慮非營利或私幼。教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。新北市身心障礙暨家長勵志協會秘書李秀蓮則盼增加特教師鐘點，減少特師流動。

新北市公共化幼兒園自2013年起延托至晚上7點，迄今已逾8成園所開設。去年度共2萬918人次參加，其中延托至晚間6點至7點的幼生有3059人次。中央2月起補助公托延托統一收費差額，統一收費每小時35元，寒、暑假每月2000元，經濟需要協助的家庭、特教生則皆免收費，家長可以更安心工作，減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。

不過針對特生，中央僅補助全園融合班，為滿足學前特生個別需求，新北市府加碼自辦集中式特教班延長照顧方案，結合微星科技資源捐助，補助總額約500萬，給市內31間設有學前集特班的公幼，經費包含延長照顧服務人員、加置教師助理員等費用，預計有312人次特殊幼兒受惠。

中和國小幼兒園周姓主任說，公幼寒暑假延長照顧班，通常由老師輪值照顧幼兒，較難完善顧及特殊幼兒適應學習，集特班設置延托獨立成班，讓大部分特教班的孩子在適當師生比、熟悉的流程作息與小團體環境中，得到更妥善且適性的照顧。