快訊

丟丟妹年前拋震撼彈！新歡長相曝光 相識經過全說了

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

公幼延托2月上路 新北加碼500萬補助集中式特教班延托

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。圖／新北市教育局提供
教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。圖／新北市教育局提供

現代多為雙薪家庭，但家長多數無法下午4點半接孩子，導致不少抽中公幼的家長，轉向考慮非營利或私幼。教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。新北市身心障礙暨家長勵志協會秘書李秀蓮則盼增加特教師鐘點，減少特師流動。

新北市公共化幼兒園自2013年起延托至晚上7點，迄今已逾8成園所開設。去年度共2萬918人次參加，其中延托至晚間6點至7點的幼生有3059人次。中央2月起補助公托延托統一收費差額，統一收費每小時35元，寒、暑假每月2000元，經濟需要協助的家庭、特教生則皆免收費，家長可以更安心工作，減輕學齡前幼兒家庭托育負擔。

不過針對特生，中央僅補助全園融合班，為滿足學前特生個別需求，新北市府加碼自辦集中式特教班延長照顧方案，結合微星科技資源捐助，補助總額約500萬，給市內31間設有學前集特班的公幼，經費包含延長照顧服務人員、加置教師助理員等費用，預計有312人次特殊幼兒受惠。

中和國小幼兒園周姓主任說，公幼寒暑假延長照顧班，通常由老師輪值照顧幼兒，較難完善顧及特殊幼兒適應學習，集特班設置延托獨立成班，讓大部分特教班的孩子在適當師生比、熟悉的流程作息與小團體環境中，得到更妥善且適性的照顧。

新北市身心障礙暨家長勵志協會秘書李秀蓮也說，自己孩子是中重度自閉症，適應環境弱，過去幼兒園延托及寒暑假編班，都是將特教班幼兒分散在各班，孩子情緒容易不穩，集特班延托是項好的政策，但更希望政府能將經費用在增加特教師鐘點，減少特師流動。

教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。圖／新北市教育局提供
教育部去年宣布公幼提供延托今年2月上路，新北市府加碼500萬，補助公幼辦集中式特教班延托，預計312人次特生受惠。圖／新北市教育局提供

公幼 新北 長照

延伸閱讀

小心荷包！台2線車禍均與超速相關 新北警增設區間測速3月1日執法

今起7天春節連假 新北長庚、恩主公看診時間微調

欣欣向龍遊新北！ 一張圖收下新北「11區賞櫻勝地」 賞花泡湯過好年

2香鋪店囤超量炮竹 新北消防沒入近200公斤最高罰30萬

相關新聞

冷氣團發威玉山感凍 積雪達5公分排雲山莊下冰霰

冷氣團再度發威，玉山主峰、北峰等山區今天清晨下雪，地面積雪達5公分，望眼一片銀白世界。氣象署預估到10日為止，玉山群峰仍...

防疫醫師解密 林詠青：武漢驚險接包機不敢告訴家人

我國新冠肺炎的是從一名防疫醫師4年前在深夜發現PTT熱議開始，究竟防疫醫師到底為何，跟一般臨床醫生又有何不同？疾管署預防...

春節首日國道不塞這原因 王國材：南下尖峰初二、北上初四

今天是7天春節連假首日，交通部長王國材今天上午赴高速公路局北區交控中心視察國道疏運狀況。他表示，車流南下尖峰預估落在初二...

公幼延托2月上路 新北加碼500萬補助集中式特教班延托

現代多為雙薪家庭，但家長多數無法下午4點半接孩子，導致不少抽中公幼的家長，轉向考慮非營利或私幼。教育部去年宣布公幼提供延...

LINE免費貼圖11款來了！首見「訊息貼圖」爽用半年 蜘蛛夫人台味慶龍年

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次不僅有一般貼圖、動圖，更有直式貼圖還有首次出現的「訊息貼圖」，可以在貼圖上自訂訊息，相當可愛，當然還有過年用的吉祥話貼圖，編輯推薦「樹寶 × 懶散兔與啾先生 訊息貼圖」可用180天，還有「L昇恆昌宇宙熊 × Duncan新年聯名貼圖」，台味相當濃的「蜘蛛夫人」無任務即可下載，讀者可別錯過囉。

JN.1成主流新冠病毒株 公衛專家曝喉嚨沙啞是症狀特徵

衛福部疾管署日前表示，新冠、類流感疫情均在上周達到最高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，台灣新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。