JN.1成主流新冠病毒株 公衛專家曝喉嚨沙啞是症狀特徵

衛福部疾管署日前表示，新冠、類流感疫情均在上周達到最高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，台灣新冠病毒株JN.1超過五成，近期不論新冠病毒、流感等感染者，民眾症狀常出現聲音沙啞，推測是JN.1變異株的特殊症狀，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升覆蓋率。

陳秀熙表示，新冠病毒株快速變異，JN.1變異株在歐美已是主流病毒株，並逐漸傳播至亞洲國家，全球五大洲主要變種病毒，已由JN.1取代原先的EG.5；根據病毒監測，在台灣，JN.1變異株的比率已超過五成，達52％，EG.5變異株佔比僅剩35%，XBB.1.5則剩下7%。

台灣新冠中重症患者人數曲線雖趨向穩定，但數目仍在平緩上升。陳秀熙指出，目前每百萬人口中約有23.5人為中重症；新冠死亡率也在上升中，原因是前幾周重症患者增加，每百萬人中有2.8人死亡。年關將至，民眾南來北往，人際接觸增加，恐會加劇病毒傳播，呼籲民眾應戴好口罩、落實就經消毒等自我健康管理措施。

要預防JN.1等變種病毒株，民眾必接種XBB疫苗才有保護力。陳秀熙指出，全台65歲以上族群，XBB新冠疫苗接種率偏低，不及15%，高齡長者、糖尿病等慢性病患者及免疫低下民眾等脆弱族群，若感染新冠肺炎容易出現嚴重症狀，應盡快接種XBB新冠疫苗。

亞洲周邊地區疫情狀況，陳秀熙表示，大陸流行病毒株也以JN.1為主，大陸國家衛生健康委員會已對此表達擔憂，並預估新春期間疫情將會升溫，且恐造成脆弱族群大量感染，衝擊醫療量能及經濟發展。

至於國人旅遊常去的日本，陳秀熙表示，該國新冠病毒感染的病例數已連10周上升，且近半數確診病例為14歲以下兒童，預估3月底疫情才會趨緩。