快訊

丟丟妹年前拋震撼彈！新歡長相曝光 相識經過全說了

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

聽新聞
test
0:00 / 0:00

JN.1成主流新冠病毒株 公衛專家曝喉嚨沙啞是症狀特徵

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片
台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今天分析，新冠中重症患者仍在上升，與慢性病、免疫缺乏等脆弱族群犧牲有關。本報資料照片

衛福部疾管署日前表示，新冠、類流感疫情均在上周達到最高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，台灣新冠病毒株JN.1超過五成，近期不論新冠病毒、流感等感染者，民眾症狀常出現聲音沙啞，推測是JN.1變異株的特殊症狀，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升覆蓋率。

陳秀熙表示，新冠病毒株快速變異，JN.1變異株在歐美已是主流病毒株，並逐漸傳播至亞洲國家，全球五大洲主要變種病毒，已由JN.1取代原先的EG.5；根據病毒監測，在台灣，JN.1變異株的比率已超過五成，達52％，EG.5變異株佔比僅剩35%，XBB.1.5則剩下7%。

台灣新冠中重症患者人數曲線雖趨向穩定，但數目仍在平緩上升。陳秀熙指出，目前每百萬人口中約有23.5人為中重症；新冠死亡率也在上升中，原因是前幾周重症患者增加，每百萬人中有2.8人死亡。年關將至，民眾南來北往，人際接觸增加，恐會加劇病毒傳播，呼籲民眾應戴好口罩、落實就經消毒等自我健康管理措施。

要預防JN.1等變種病毒株，民眾必接種XBB疫苗才有保護力。陳秀熙指出，全台65歲以上族群，XBB新冠疫苗接種率偏低，不及15%，高齡長者、糖尿病等慢性病患者及免疫低下民眾等脆弱族群，若感染新冠肺炎容易出現嚴重症狀，應盡快接種XBB新冠疫苗。

亞洲周邊地區疫情狀況，陳秀熙表示，大陸流行病毒株也以JN.1為主，大陸國家衛生健康委員會已對此表達擔憂，並預估新春期間疫情將會升溫，且恐造成脆弱族群大量感染，衝擊醫療量能及經濟發展。

至於國人旅遊常去的日本，陳秀熙表示，該國新冠病毒感染的病例數已連10周上升，且近半數確診病例為14歲以下兒童，預估3月底疫情才會趨緩。

新冠疫苗 疫情 衛福部 陳秀熙

延伸閱讀

新冠第五波高峰染疫人數被高估 羅一鈞曝可能2因素

JN.1成本土主流株 XBB疫苗對輕症保護力近5成

新冠疫情將達高峰 專家示警「1年齡層」死亡率升：脆弱族群較多

JN.1成我國新冠主流變異株 Novavax換貨疫苗昨到貨

相關新聞

冷氣團發威玉山感凍 積雪達5公分排雲山莊下冰霰

冷氣團再度發威，玉山主峰、北峰等山區今天清晨下雪，地面積雪達5公分，望眼一片銀白世界。氣象署預估到10日為止，玉山群峰仍...

防疫醫師解密 林詠青：武漢驚險接包機不敢告訴家人

我國新冠肺炎的是從一名防疫醫師4年前在深夜發現PTT熱議開始，究竟防疫醫師到底為何，跟一般臨床醫生又有何不同？疾管署預防...

春節首日國道不塞這原因 王國材：南下尖峰初二、北上初四

今天是7天春節連假首日，交通部長王國材今天上午赴高速公路局北區交控中心視察國道疏運狀況。他表示，車流南下尖峰預估落在初二...

公幼延托2月上路 新北加碼500萬補助集中式特教班延托

現代多為雙薪家庭，但家長多數無法下午4點半接孩子，導致不少抽中公幼的家長，轉向考慮非營利或私幼。教育部去年宣布公幼提供延...

LINE免費貼圖11款來了！首見「訊息貼圖」爽用半年 蜘蛛夫人台味慶龍年

聯合新聞網《科技玩家》2月第1波限時LINE免費貼圖來囉！這次不僅有一般貼圖、動圖，更有直式貼圖還有首次出現的「訊息貼圖」，可以在貼圖上自訂訊息，相當可愛，當然還有過年用的吉祥話貼圖，編輯推薦「樹寶 × 懶散兔與啾先生 訊息貼圖」可用180天，還有「L昇恆昌宇宙熊 × Duncan新年聯名貼圖」，台味相當濃的「蜘蛛夫人」無任務即可下載，讀者可別錯過囉。

JN.1成主流新冠病毒株 公衛專家曝喉嚨沙啞是症狀特徵

衛福部疾管署日前表示，新冠、類流感疫情均在上周達到最高峰。台大公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，台灣新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。