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除夕圍爐注意！瓦斯罐不可丟垃圾車 4步驟保障安全

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
去年10月溪湖鎮清潔隊垃圾車傍晚收運垃圾時，突然發現垃圾車後方壓縮槽竄出白煙，司機緊急停車，將垃圾退出壓縮槽外，尋找火苗並滅火。圖／溪湖鎮公所提供
去年10月溪湖鎮清潔隊垃圾車傍晚收運垃圾時，突然發現垃圾車後方壓縮槽竄出白煙，司機緊急停車，將垃圾退出壓縮槽外，尋找火苗並滅火。圖／溪湖鎮公所提供

明天就是除夕夜，家戶都趕在春節前大掃除，環境部環管署提醒，清掃出的防曬噴霧、髮膠罐等高壓氣瓶，或是圍爐使用的瓦斯罐，不可丟進垃圾車，須送至回收車處理，避免垃圾壓縮作業時發生危險。

去年10月彰化縣溪湖鎮清潔隊一輛垃圾車傍晚收運垃圾時，發現垃圾車後方壓縮槽竄出白煙，司機趕緊停車，並和清潔隊員將垃圾退出壓縮槽外，尋找火苗並滅火，後續花了40分鐘滅火和清理現場，垃圾車也約延誤20分鐘收運時間，所幸未釀成重大災害，初步研判起火原因可能是有鋰電池在垃圾中，而引發火苗，因為鋰電池如果受到擠壓是可能變形爆炸，造成火災。

環管署表示，現行垃圾車考量垃圾收運效率，車後斗多配壓縮式的機具，壓縮所收運的垃圾，增加每趟收運的垃圾量，車後斗機械如果壓縮到鋰電池及瓦斯罐、噴霧罐等壓力氣瓶，易爆開並產生易燃氣體，由於瓦斯罐與噴霧罐等壓力氣瓶，屬公告應回收廢棄物，應丟回收車且現行回收車未有壓縮後斗。

環管署提醒，民眾家中常見的瓦斯罐、定型液、防曬噴霧、髮膠噴霧、殺蟲劑、噴漆等高壓瓶罐，使用完畢後請務必回收；如果沒有使用完畢，請找空曠處進行排空，不可自行戳洞以免發生危險。

環管署重申，丟棄高壓氣瓶前，先確認已經使用完畢，並在垃圾分類後，獨立打包並標示「內有高壓瓶」警語後，交付回收管道進行回收，做到「完、包、警、收」4步驟，不僅保障第一線收運垃圾的清潔隊員，也是保護民眾的安全。

春節 環境部 除夕

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