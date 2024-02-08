小年夜南向車潮 高公局：午後國5南港系統到頭城恐壅塞

今天是春節連假第一天，交通部高公局表示，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢；預判今天午後將有另一波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段。

高公局指出，截至上午12時，國道全線交通量為41.6百萬車公里，預估今日交通量為107百萬車公里，仍在預期流量範圍內。上午除部分路段受事故影響外，國道路況大致順暢，目前較壅塞路段為國1南向湖口至新竹，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，預判今天午後將有另波車潮，下午重點壅塞路段為國5南向南港系統-頭城路段，建議用路人透過高速公路1968網站及App，於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

高公局指出，今天上午7時25分，於國1南向195.6公里處發生2輛小客車與1大貨車追撞事故，占用內2線車道，於上午7時37分排除，造成後方車流回堵4公里；上午11時50分於國1南向151.2公里處發生5輛小客車追撞事故，占用外線車道，於中午12時08分排除，造成後方車流回堵3公里，均導致車輛回堵影響整體車流。

高公局呼籲，出門務必檢查好車況，繫妥安全帶、切勿超速、分心駕駛；另外，今天天候不佳，若遇雨天行車請小心駕駛，注意車前狀況，保持行車安全距離。