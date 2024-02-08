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雨帶提早脫離目前有空檔 粉專：今晚起第二波雨帶通過
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，華南雲雨帶提早脫離，西部天氣快速穩定下來，目前算是一個空檔。今天夜晚到明天上午，預估還會第二波雨帶通過，各地仍有短暫小雨的機會。強烈大陸冷氣團南下中，今夜溫度再下降，注意保暖。
中央氣象署表示，由於降雨趨於緩和，發生大雨的機率降低，故解除大雨特報。今晚起中部以北地區仍有局部較大雨勢發生的機率。
中央氣象署表示，今、明兩天強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；華南雲雨區東移，今天北部及東半部地區有短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨，晚起中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率。明天各地及澎湖、金門、馬祖仍有
局部短暫雨。
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